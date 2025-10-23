Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

TRT 1 şifresiz canlı yayın ile Fenerbahçe Stuttgart maçını ekranlara taşıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında bu akşam Stuttgart'ı konuk ediyor. Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 19.45'te başlayacak ve Danimarkalı hakem Jakob Kehlet tarafından yönetilecek. Maç, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak ekranlara gelecek. İşte TRT 1 şifresiz maç frekans bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 18:47

ile arasındaki kritik karşılaşma bu akşam oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal ve platformlar belli oldu.

TRT 1 MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS

üzerinden şifresiz maç izlemek isteyen izleyicilerin uydu alıcılarında güncel frekans bilgilerini kullanmaları gerekiyor. TRT 1’in SD ve HD yayınları Türksat 3A ve Türksat 4A uyduları üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Güncel frekans ayarlarının yapılmasıyla birlikte Fenerbahçe Stuttgart karşılaşması yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

TRT 1 SD yayını için Türksat 4A uydusu 11.958 V 27500 5/6 ve Türksat 3A uydusu 11.096 H 30000 5/6 frekansları kullanılabiliyor. TRT 1 HD yayını için ise Türksat 4A’da 11.794 V 30000 3/4, Türksat 3A’da ise 11.054 V 30000 3/4 frekans bilgileri geçerli. Bu frekanslar sayesinde izleyiciler karşılaşmayı donmadan ve yüksek kalitede takip edebiliyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ İZLEME FREKANSI NEDİR?

TRT 1 şifresiz maç izleme frekansı için TÜRKSAT 4A uydusunda 11.958 V 27500 5/6 değerleri standart yayın için kullanılabiliyor. HD yayın için aynı uydu üzerinde 11.794 V 30000 3/4 frekansı tercih ediliyor. TÜRKSAT 3A uydusunda standart yayın 11.096 H 30000 5/6 frekansından, HD yayın ise 11.054 V 30000 3/4 frekansından alınabiliyor. Tüm bu frekanslar şifresiz olarak hizmet veriyor ve herhangi bir abonelik gerektirmiyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

Uydu alıcılarına bu frekansların eklenmesiyle maçın başından sonuna kadar kesintisiz takip sağlanabiliyor. İnternet üzerinden trtizle.com veya TRT İzle uygulaması da şifresiz yayın sunuyor. Özellikle Avrupa maçlarında yurt dışında bazı ülkelerde şifreli olabilen yayın, Türkiye'de tamamen açık olarak izlenebiliyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

FENERBAHÇE - STUTTGART NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe Stuttgart maçı TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden de şifresiz izleme imkanı bulunuyor. Maç, telefon, tablet, bilgisayar veya televizyona yansıtma yoluyla her yerden takip edilebiliyor. Yayın, maç öncesi ve sonrası röportajları da kapsayacak şekilde kapsamlı olacak.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

Kanal, uydu üzerinden TÜRKSAT 4A ve 3A uydularındaki frekanslarla erişilebilir durumda. Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV platformlarında da ilgili kanallardan izlenebiliyor. TRT 1'in şifresiz yapısı sayesinde aboneliğe gerek kalmadan maçın tamamı HD kalitede ekranlara gelecek. Taraftarlar, bu seçeneklerle karşılaşmayı kaçırmayacak.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

TRT 1 MAÇ İZLEME FREKANSI NASIL YAPILIR?

TRT 1 maç izleme frekansı ayarlamak için uydu alıcısından menüye girilip kurulum bölümü seçiliyor. Türksat 42E uydusu seçildikten sonra manuel arama yapılıyor. Örneğin HD yayın için 11794 V 30000 3/4 değerleri giriliyor ve ağ arama açık bırakılıyor. Arama tamamlandığında kanal listeye ekleniyor ve sinyal kalitesi kontrol ediliyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

Standart yayın için 11958 V 27500 5/6 gibi değerler kullanılabiliyor. TKGS destekli alıcılarda güncelleme seçeneğiyle tüm kanallar otomatik yüklenebiliyor. Sinyal sorunu yaşanırsa çanak anten yönü, kablo bağlantıları ve LNB kontrol ediliyor. Fabrika ayarlarına dönülerek yeniden arama yapılabiliyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

TRT 1 FENERBAHÇE STUTTGART CANLI YAYIN İZLE

TRT 1 üzerinden Fenerbahçe Stuttgart canlı yayını şifresiz olarak izlenebiliyor. Yayın, tabii platformu ve trtizle.com üzerinden de internete taşınıyor. Maç saati 19.45'te başlayacak ve karşılaşma öncesi analizler de ekrana gelecek. HD kalitede donmadan izleme için güncel frekansların kullanılması öneriliyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

Uydu alıcılarında frekans ekleme işlemi tamamlandıktan sonra kanal listede yerini alıyor. Maç sonrası röportajlar da yayın akışında bulunacak. Taraftarlar, bu yayın sayesinde karşılaşmanın her anını takip edebilecek. İnternet üzerinden erişim, mobil cihazlarla da sağlanıyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD için TÜRKSAT 4A uydusunda 11794 V 30000 3/4 frekansı kullanılıyor. TÜRKSAT 3A uydusunda ise 11054 V 30000 3/4 frekansı HD yayın sağlıyor. Bu değerler girildikten sonra ağ arama açık bırakılarak kanal otomatik bulunuyor. Sinyal gücünün %70'in üzerinde olması kesintisiz izleme için yeterli oluyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

Donma sorunu yaşanmaması için frekansların güncel tutulması ve çanak antenin doğru yönlendirilmesi gerekiyor. İnternet üzerinden tabii platformuyla da HD kalitede yayın alınabiliyor. Maçın tamamı, röportajlarla birlikte şifresiz olarak izlenebiliyor. Uydu alıcılarında TKGS güncellemesi de yayın kalitesini koruyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

FENERBAHÇE STUTTGART SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

TRT 1’de yayınlanacak olan Fenerbahçe Stuttgart maçını TRT spikerlerinden Gökhan Abdik yapacak. Mücadelede 90 dakika boyunca maçın anlatımı için mikrofonda spiker Gökhan Abdik olacak.

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa ligi
#fenerbahçe spor kulübü
#trt 1
#canlı yayın
#stuttgart
#stuttgart
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Frekans
#Uydu Bağlantısı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.