TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç frekansı! Stuttgart maçı şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki kritik karşılaşma bu akşam oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal ve platformlar belli oldu.

TRT 1 MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS

TRT 1 üzerinden şifresiz maç izlemek isteyen izleyicilerin uydu alıcılarında güncel frekans bilgilerini kullanmaları gerekiyor. TRT 1’in SD ve HD yayınları Türksat 3A ve Türksat 4A uyduları üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Güncel frekans ayarlarının yapılmasıyla birlikte Fenerbahçe Stuttgart karşılaşması yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 SD yayını için Türksat 4A uydusu 11.958 V 27500 5/6 ve Türksat 3A uydusu 11.096 H 30000 5/6 frekansları kullanılabiliyor. TRT 1 HD yayını için ise Türksat 4A’da 11.794 V 30000 3/4, Türksat 3A’da ise 11.054 V 30000 3/4 frekans bilgileri geçerli. Bu frekanslar sayesinde izleyiciler karşılaşmayı donmadan ve yüksek kalitede takip edebiliyor.

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ İZLEME FREKANSI NEDİR?

TRT 1 şifresiz maç izleme frekansı için TÜRKSAT 4A uydusunda 11.958 V 27500 5/6 değerleri standart yayın için kullanılabiliyor. HD yayın için aynı uydu üzerinde 11.794 V 30000 3/4 frekansı tercih ediliyor. TÜRKSAT 3A uydusunda standart yayın 11.096 H 30000 5/6 frekansından, HD yayın ise 11.054 V 30000 3/4 frekansından alınabiliyor. Tüm bu frekanslar şifresiz olarak hizmet veriyor ve herhangi bir abonelik gerektirmiyor.

Uydu alıcılarına bu frekansların eklenmesiyle maçın başından sonuna kadar kesintisiz takip sağlanabiliyor. İnternet üzerinden trtizle.com veya TRT İzle uygulaması da şifresiz yayın sunuyor. Özellikle Avrupa maçlarında yurt dışında bazı ülkelerde şifreli olabilen yayın, Türkiye'de tamamen açık olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE - STUTTGART NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe Stuttgart maçı TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden de şifresiz izleme imkanı bulunuyor. Maç, telefon, tablet, bilgisayar veya televizyona yansıtma yoluyla her yerden takip edilebiliyor. Yayın, maç öncesi ve sonrası röportajları da kapsayacak şekilde kapsamlı olacak.

Kanal, uydu üzerinden TÜRKSAT 4A ve 3A uydularındaki frekanslarla erişilebilir durumda. Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV platformlarında da ilgili kanallardan izlenebiliyor. TRT 1'in şifresiz yapısı sayesinde aboneliğe gerek kalmadan maçın tamamı HD kalitede ekranlara gelecek. Taraftarlar, bu seçeneklerle karşılaşmayı kaçırmayacak.

TRT 1 MAÇ İZLEME FREKANSI NASIL YAPILIR?

TRT 1 maç izleme frekansı ayarlamak için uydu alıcısından menüye girilip kurulum bölümü seçiliyor. Türksat 42E uydusu seçildikten sonra manuel arama yapılıyor. Örneğin HD yayın için 11794 V 30000 3/4 değerleri giriliyor ve ağ arama açık bırakılıyor. Arama tamamlandığında kanal listeye ekleniyor ve sinyal kalitesi kontrol ediliyor.

Standart yayın için 11958 V 27500 5/6 gibi değerler kullanılabiliyor. TKGS destekli alıcılarda güncelleme seçeneğiyle tüm kanallar otomatik yüklenebiliyor. Sinyal sorunu yaşanırsa çanak anten yönü, kablo bağlantıları ve LNB kontrol ediliyor. Fabrika ayarlarına dönülerek yeniden arama yapılabiliyor.

TRT 1 FENERBAHÇE STUTTGART CANLI YAYIN İZLE

TRT 1 üzerinden Fenerbahçe Stuttgart canlı yayını şifresiz olarak izlenebiliyor. Yayın, tabii platformu ve trtizle.com üzerinden de internete taşınıyor. Maç saati 19.45'te başlayacak ve karşılaşma öncesi analizler de ekrana gelecek. HD kalitede donmadan izleme için güncel frekansların kullanılması öneriliyor.

Uydu alıcılarında frekans ekleme işlemi tamamlandıktan sonra kanal listede yerini alıyor. Maç sonrası röportajlar da yayın akışında bulunacak. Taraftarlar, bu yayın sayesinde karşılaşmanın her anını takip edebilecek. İnternet üzerinden erişim, mobil cihazlarla da sağlanıyor.

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD canlı yayın için TÜRKSAT 4A uydusunda 11794 V 30000 3/4 frekansı kullanılıyor. TÜRKSAT 3A uydusunda ise 11054 V 30000 3/4 frekansı HD yayın sağlıyor. Bu değerler girildikten sonra ağ arama açık bırakılarak kanal otomatik bulunuyor. Sinyal gücünün %70'in üzerinde olması kesintisiz izleme için yeterli oluyor.

Donma sorunu yaşanmaması için frekansların güncel tutulması ve çanak antenin doğru yönlendirilmesi gerekiyor. İnternet üzerinden tabii platformuyla da HD kalitede yayın alınabiliyor. Maçın tamamı, röportajlarla birlikte şifresiz olarak izlenebiliyor. Uydu alıcılarında TKGS güncellemesi de yayın kalitesini koruyor.

FENERBAHÇE STUTTGART SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

TRT 1’de yayınlanacak olan Fenerbahçe Stuttgart UEFA Avrupa Ligi maçını TRT spikerlerinden Gökhan Abdik yapacak. Mücadelede 90 dakika boyunca maçın anlatımı için mikrofonda spiker Gökhan Abdik olacak.