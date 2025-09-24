Menü Kapat
24°
TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor

TRT 1 HD canlı Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını donmadan kesintisiz yayın ile şifresiz ekranlara getiriyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya geliyor. Maksimir Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Yurt dışından TRT 1 Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler bazen şifreli kanal sorunu ile karşılaşabiliyor. İşte yurt dışı TRT 1 canlı yayın izleme bilgileri…

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 21:45

, ’nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi ’e konuk oluyor. Dev karşılaşma ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE CANLI YAYIN İZLE

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki Avrupa Ligi mücadelesi bu akşam Maksimir Stadı’nda oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard’ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yaparken, dördüncü hakem olarak Thomas Leonard görev alacak. Bu kritik mücadele 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor

Karşılaşma, TRT 1’in uydu ve dijital platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca, TRT 1’in resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de yayın kullanıcılarla buluşturulacak. Böylece maçı televizyon ekranından, bilgisayardan, tabletten veya cep telefonundan izlemek mümkün olacak.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor

TRT 1 CANLI FENERBAHÇE MAÇI İZLE

Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor. Dinamo Zagreb deplasmanında oynanacak karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerin 11’inde Ederson, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Nene, Kerem ve En Nesyri yer alıyor. Ev sahibi Dinamo Zagreb ise Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha ve Beljo 11’i ile sahada olacak.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor

Maç, TRT 1’in uydu yayınları dışında Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV platformları üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. TRT 1 SD ve HD yayınları şifresiz olduğundan herhangi bir abonelik ya da şifre gerekmeden erişim sağlanabilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor
Dinamo Zagreb Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1 DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izleyemeyenler için TRT 1, resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden olacak. Kullanıcılar tabletten, akıllı telefonlardan veya bilgisayardan yayınlara erişim sağlayabilecek. Ayrıca ekran yansıtma özelliği kullanılarak maç televizyon ekranlarına da aktarılabilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor

İnternet yayınında, karşılaşma öncesi, devre arası ve sonrası tüm analizler, röportajlar ve değerlendirmeler de yer alacak. Maç atmosferi yalnızca statta değil, çevrim içi platformlarda da eksiksiz şekilde takip edilebilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 HD İZLE

TRT 1 HD, Türksat uyduları üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Türkiye genelinde birçok uydu alıcısı üzerinden izlenebilen TRT 1 HD, ayrıca Digiturk 23. kanalda, D-Smart 26. kanalda, Tivibu 22. kanalda ve Kablo TV 22. kanalda yer alıyor. Canlı Yayın, yüksek çözünürlükte ve kesintisiz bir şekilde izleyicilere ulaştırılacak. Maçın başlamasıyla birlikte karşılaşmanın tüm heyecanı HD görüntü kalitesiyle ekrana gelecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1’in yayınları, uydu ve dijital platformlarda şifresiz şekilde donmadan izlenebiliyor. Türksat 4A ve 3A uyduları üzerinden hem SD hem de HD yayınlar mevcut. TRT İzle uygulaması ve trtizle.com adresi üzerinden de internet bağlantısı olan her cihazdan canlı yayına erişmek mümkün. Yüksek internet hızına sahip kullanıcılar, karşılaşmayı donma ya da kesinti olmadan HD kalitede takip edebilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor

TRT 1 DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE FREKANS

TRT 1 SD ve HD yayınları Türksat 3A ve 4A uyduları üzerinden izlenebiliyor. TRT 1 SD için Türksat 4A (42°E) frekans bilgileri şu şekilde:

11958 V 27500 5/6 ve Türksat 3A (42°E) 11096 H 30000 5/6.

TRT 1 HD Türksat 4A (42°E) frekans bilgileri ise şöyle:

11794 V 30000 3/4 ve Türksat 3A (42°E) 11054 V 30000 3/4.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor

Uydu alıcılarında bu frekansların manuel olarak eklenmesiyle birlikte TRT 1 yayınları şifresiz şekilde listeye eklenebiliyor. Ayrıca TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) desteği bulunan cihazlarda, kanal güncelleme seçeneğiyle TRT 1 frekansları otomatik olarak güncellenebiliyor.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ İZLEME FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 şifresiz maç frekans bilgileri ile mücadeleyi TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayın ile seyredebilirsiniz. Uydu alıcınızdan TRT kanal listenizi TRT’nin güncel frekans ayarları ile güncelleyerek bu akşamki maç dahil temsilcilerimizin tüm maçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT 1 HD yayını için kullanılan frekans değerleri 11054 MHz (Dikey/V) ve 11794 MHz (Dikey/V) olarak paylaşıldı. Bu frekanslarda sembol oranı 30000, FEC ise 3/4 olarak giriliyor. Ayrıca modülasyon seçeneğinde DVB-S2/8PSK ayarının tercih edilmesi gerekiyor.

