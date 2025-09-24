TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. Dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi bu akşam Maksimir Stadı’nda oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard’ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yaparken, dördüncü hakem olarak Thomas Leonard görev alacak. Bu kritik mücadele TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşma, TRT 1’in uydu ve dijital platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca, TRT 1’in resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de yayın kullanıcılarla buluşturulacak. Böylece maçı televizyon ekranından, bilgisayardan, tabletten veya cep telefonundan izlemek mümkün olacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor. Dinamo Zagreb deplasmanında oynanacak karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerin 11’inde Ederson, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Nene, Kerem ve En Nesyri yer alıyor. Ev sahibi Dinamo Zagreb ise Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha ve Beljo 11’i ile sahada olacak.

Maç, TRT 1’in uydu yayınları dışında Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV platformları üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. TRT 1 SD ve HD yayınları şifresiz olduğundan herhangi bir abonelik ya da şifre gerekmeden erişim sağlanabilecek.

Karşılaşmayı televizyondan izleyemeyenler için TRT 1, resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden canlı yayın olacak. Kullanıcılar tabletten, akıllı telefonlardan veya bilgisayardan yayınlara erişim sağlayabilecek. Ayrıca ekran yansıtma özelliği kullanılarak maç televizyon ekranlarına da aktarılabilecek.

İnternet yayınında, karşılaşma öncesi, devre arası ve sonrası tüm analizler, röportajlar ve değerlendirmeler de yer alacak. Maç atmosferi yalnızca statta değil, çevrim içi platformlarda da eksiksiz şekilde takip edilebilecek.

TRT 1 HD, Türksat uyduları üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Türkiye genelinde birçok uydu alıcısı üzerinden izlenebilen TRT 1 HD, ayrıca Digiturk 23. kanalda, D-Smart 26. kanalda, Tivibu 22. kanalda ve Kablo TV 22. kanalda yer alıyor. Canlı Yayın, yüksek çözünürlükte ve kesintisiz bir şekilde izleyicilere ulaştırılacak. Maçın başlamasıyla birlikte karşılaşmanın tüm heyecanı HD görüntü kalitesiyle ekrana gelecek.

TRT 1’in yayınları, uydu ve dijital platformlarda şifresiz şekilde donmadan izlenebiliyor. Türksat 4A ve 3A uyduları üzerinden hem SD hem de HD yayınlar mevcut. TRT İzle uygulaması ve trtizle.com adresi üzerinden de internet bağlantısı olan her cihazdan canlı yayına erişmek mümkün. Yüksek internet hızına sahip kullanıcılar, karşılaşmayı donma ya da kesinti olmadan HD kalitede takip edebilecek.

TRT 1 SD ve HD yayınları Türksat 3A ve 4A uyduları üzerinden izlenebiliyor. TRT 1 SD için Türksat 4A (42°E) frekans bilgileri şu şekilde:

11958 V 27500 5/6 ve Türksat 3A (42°E) 11096 H 30000 5/6.

TRT 1 HD Türksat 4A (42°E) frekans bilgileri ise şöyle:

11794 V 30000 3/4 ve Türksat 3A (42°E) 11054 V 30000 3/4.

Uydu alıcılarında bu frekansların manuel olarak eklenmesiyle birlikte TRT 1 yayınları şifresiz şekilde listeye eklenebiliyor. Ayrıca TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) desteği bulunan cihazlarda, kanal güncelleme seçeneğiyle TRT 1 frekansları otomatik olarak güncellenebiliyor.

TRT 1 şifresiz maç frekans bilgileri ile mücadeleyi TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayın ile seyredebilirsiniz. Uydu alıcınızdan TRT kanal listenizi TRT’nin güncel frekans ayarları ile güncelleyerek bu akşamki maç dahil temsilcilerimizin tüm maçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT 1 HD yayını için kullanılan frekans değerleri 11054 MHz (Dikey/V) ve 11794 MHz (Dikey/V) olarak paylaşıldı. Bu frekanslarda sembol oranı 30000, FEC ise 3/4 olarak giriliyor. Ayrıca modülasyon seçeneğinde DVB-S2/8PSK ayarının tercih edilmesi gerekiyor.