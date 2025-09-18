Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı başlıyor

TRT 1 HD canlı Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını donmadan kesintisiz yayın ile şifresiz ekranlara getiriyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oluyor. Mücadele bu akşam saat 22.00’de Frankfurt Stadı’nda oynanacak ve İtalyan hakem Marco Guida tarafından yönetilecek. Yurt dışından TRT 1 Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını izlemek isteyenler bazen şifreli kanal sorunu ile karşılaşabiliyor. İşte yurt dışı TRT 1 canlı yayın izleme bilgileri…

’nde temsilcimiz , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY CANLI YAYIN İZLE

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak. Maçı yönetecek hakem kadrosunda Marco Guida düdük çalarken, yardımcıları Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Daniele Chiffi üstlenecek. Bu önemli mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyonlarından, uydudan veya dijital platformlardan takip edebilecek.

TRT 1, hem standart çözünürlükte (SD) hem de yüksek çözünürlükte (HD) yayın imkanı sunmakta. Futbolseverler, yayınları ister evlerinden ister mobil cihazlarından rahatlıkla izleyebilecekler. TRT 1’in uydu üzerindeki yayınları tamamen şifresiz olduğundan, kullanıcıların tek yapması gereken güncel frekans bilgilerini uydu alıcılarına girmek olacak.

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI İZLE

Galatasaray’ın ’ndeki ilk sınavı olan Eintracht Frankfurt karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma TRT ekranlarında yalnızca 90 dakikadan ibaret olmayacak. Maç öncesi ve sonrası yayınlarla birlikte canlı röportajlar ve analizler de izleyicilere canlı aktarılacak.

TRT 1, kamu yayıncısı olduğu için her platformda şifresiz yayın sağlıyor. Bu nedenle herhangi bir abonelik, üyelik ya da şifreye ihtiyaç olmadan maçı izlemek mümkün olacak. İzleyiciler ister televizyon kanalları üzerinden, ister bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarından canlı yayını takip edebilecek.

TRT 1 EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını televizyon imkanı olmayan kullanıcılar, internet üzerinden de izleyebilecekler. TRT İzle uygulaması ve trtizle.com üzerinden hizmeti kesintisiz şekilde sunuluyor. Ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını bilgisayar, telefon ya da tablet aracılığıyla izlemek mümkün.

Taraftarlar, Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını yalnızca bireysel cihazlarından değil, aynı zamanda ekrana yansıtma özelliğiyle televizyonlarına da taşıyabiliyor. Böylelikle futbolseverler istedikleri yerde, istedikleri cihaz üzerinden Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını canlı takip edebilecekler.

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI TRT 1 HD İZLE

Yüksek çözünürlüklü yayın tercih edenler için TRT 1 HD canlı yayın ile maçı ekranlara getirecek. TRT 1 HD, Türksat uydusu üzerinden güncel frekanslarla izlenebiliyor. Ayrıca Digiturk 23. kanal, D-Smart 26. kanal, Tivibu 22. kanal ve Kablo TV 22. kanaldan da TRT 1 HD’ye erişmek mümkün.

TRT 1 HD yayınları maçın tüm detaylarını yüksek görüntü kalitesiyle aktararak izleyicilere daha net bir seyir keyfi sunuyor. Böylelikle Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi, hem evde hem de mobil cihazlarda HD kalitede izlenebiliyor.

TRT 1 EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY FREKANS

TRT 1’in güncel frekans bilgileri açıklandı. Standart yayın için Türksat 4A (42°E) uydusunda 11958 V 27500 5/6, Türksat 3A (42°E) uydusunda ise 11096 H 30000 5/6 değerleri kullanılıyor. Bu değerler uydu alıcılarına manuel olarak girildiğinde TRT 1’in SD yayınlarına erişilebiliyor.

TRT 1 HD içinse Türksat 4A (42°E) üzerinden 11794 V 30000 3/4, Türksat 3A (42°E) üzerinden ise 11054 V 30000 3/4 frekansları kullanılıyor. Uydu alıcıları üzerinden manuel arama yapıldığında, bu frekanslarla birlikte diğer TRT kanalları da otomatik olarak yüklenebiliyor.

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1, uydu üzerinden yayın yaptığı için tamamen şifresiz bir şekilde izlenebiliyor. Sinyal gücünün yeterli olması halinde donma veya kesinti yaşanmadan yayın takip edilebiliyor. Kullanıcıların yalnızca uydu alıcılarına güncel frekans bilgilerini girmesi yeterli olacak.

Ayrıca TRT İzle uygulaması ve tabii platformu üzerinden internetten izleyen kullanıcılar da HD kalitede, donma sorunu yaşamadan Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını takip edebiliyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trt 1
#trt 1
#canlı yayın
#Eintracht Frankfurt
#Eintracht Frankfurt
#Tabii Spor
#Trt Tabii
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Aktüel
