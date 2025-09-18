TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY CANLI YAYIN İZLE

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak. Maçı yönetecek hakem kadrosunda Marco Guida düdük çalarken, yardımcıları Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Daniele Chiffi üstlenecek. Bu önemli mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyonlarından, uydudan veya dijital platformlardan takip edebilecek.

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI İZLE

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavı olan Eintracht Frankfurt karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma TRT ekranlarında yalnızca 90 dakikadan ibaret olmayacak. Maç öncesi ve sonrası yayınlarla birlikte canlı röportajlar ve analizler de izleyicilere canlı aktarılacak.

TRT 1 EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını televizyon imkanı olmayan kullanıcılar, internet üzerinden de izleyebilecekler. TRT İzle uygulaması ve trtizle.com üzerinden canlı yayın hizmeti kesintisiz şekilde sunuluyor. Ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını bilgisayar, telefon ya da tablet aracılığıyla izlemek mümkün.

Taraftarlar, Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını yalnızca bireysel cihazlarından değil, aynı zamanda ekrana yansıtma özelliğiyle televizyonlarına da taşıyabiliyor. Böylelikle futbolseverler istedikleri yerde, istedikleri cihaz üzerinden Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını canlı takip edebilecekler.

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI TRT 1 HD İZLE

Yüksek çözünürlüklü yayın tercih edenler için TRT 1 HD canlı yayın ile maçı ekranlara getirecek. TRT 1 HD, Türksat uydusu üzerinden güncel frekanslarla izlenebiliyor. Ayrıca Digiturk 23. kanal, D-Smart 26. kanal, Tivibu 22. kanal ve Kablo TV 22. kanaldan da TRT 1 HD’ye erişmek mümkün.

TRT 1 EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY FREKANS

TRT 1’in güncel frekans bilgileri açıklandı. Standart yayın için Türksat 4A (42°E) uydusunda 11958 V 27500 5/6, Türksat 3A (42°E) uydusunda ise 11096 H 30000 5/6 değerleri kullanılıyor. Bu değerler uydu alıcılarına manuel olarak girildiğinde TRT 1’in SD yayınlarına erişilebiliyor.

TRT 1 HD içinse Türksat 4A (42°E) üzerinden 11794 V 30000 3/4, Türksat 3A (42°E) üzerinden ise 11054 V 30000 3/4 frekansları kullanılıyor. Uydu alıcıları üzerinden manuel arama yapıldığında, bu frekanslarla birlikte diğer TRT kanalları da otomatik olarak yüklenebiliyor.

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

