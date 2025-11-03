TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu! 4-5 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

TRT Spor'un resmi internet sitesinde yayımlanan takvime göre Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan bütün maçlar TRT 1 ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler TRT 1 ve Tabii Spor aracılığıyla karşılaşmaları canlı bir şekilde izleyebilecekler. Tabii Spor'dan yayınlanan mücadeleleri izleyebilmek için futbolseverlerin platforma kayıt olmaları gerekiyor.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalardan sadece Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Ajax - Galatasaray maçı 5 Kasım 2025 Çarşamba günü 23.00'de TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak olan diğer mücadeleler ise Tabii Spor ekranlarından takip edilebilecek. Devler Ligi maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

4 Kasım 2025 Salı

20.45 Napoli - Eintracht Frankfurt - TABİİ SPOR 1

20.45 Slavia Prag - Arsenal - TABİİ SPOR

23.00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise - TABİİ SPOR 3

23.00 Bodo/Glimt - Monaco - TABİİ SPOR 5

23.00 Juventus - Sporting - TABİİ SPOR 2

23.00 Liverpool - Real Madrid - TABİİ SPOR

23.00 Olympiakos - PSV - TABİİ SPOR 6

23.00 Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih - TABİİ SPOR 1

23.00 Tottenham - Kopenhag - TABİİ SPOR 4

5 Kasım 2025 Çarşamba