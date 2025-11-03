TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu! 4-5 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
TRT Spor'un resmi internet sitesinde yayımlanan takvime göre Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan bütün maçlar TRT 1 ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler TRT 1 ve Tabii Spor aracılığıyla karşılaşmaları canlı bir şekilde izleyebilecekler. Tabii Spor'dan yayınlanan mücadeleleri izleyebilmek için futbolseverlerin platforma kayıt olmaları gerekiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalardan sadece Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Ajax - Galatasaray maçı 5 Kasım 2025 Çarşamba günü 23.00'de TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak olan diğer mücadeleler ise Tabii Spor ekranlarından takip edilebilecek. Devler Ligi maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
4 Kasım 2025 Salı
5 Kasım 2025 Çarşamba