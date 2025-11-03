Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu! 4-5 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçları açıklanan takvime göre 4-5 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor. TRT Spor tarafından TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu! 4-5 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 14:07

UEFA 'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz , Hollanda ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu! 4-5 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

'un resmi internet sitesinde yayımlanan takvime göre Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan bütün maçlar TRT 1 ve ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler TRT 1 ve Tabii Spor aracılığıyla karşılaşmaları canlı bir şekilde izleyebilecekler. Tabii Spor'dan yayınlanan mücadeleleri izleyebilmek için futbolseverlerin platforma kayıt olmaları gerekiyor.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu! 4-5 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalardan sadece Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Ajax - Galatasaray maçı 5 Kasım 2025 Çarşamba günü 23.00'de TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu! 4-5 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak olan diğer mücadeleler ise Tabii Spor ekranlarından takip edilebilecek. Devler Ligi maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

4 Kasım 2025 Salı

  • 20.45 Napoli - Eintracht Frankfurt - TABİİ SPOR 1
  • 20.45 Slavia Prag - Arsenal - TABİİ SPOR
  • 23.00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise - TABİİ SPOR 3
  • 23.00 Bodo/Glimt - Monaco - TABİİ SPOR 5
  • 23.00 Juventus - Sporting - TABİİ SPOR 2
  • 23.00 Liverpool - Real Madrid - TABİİ SPOR
  • 23.00 Olympiakos - PSV - TABİİ SPOR 6
  • 23.00 Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih - TABİİ SPOR 1
  • 23.00 Tottenham - Kopenhag - TABİİ SPOR 4
TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu! 4-5 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı

5 Kasım 2025 Çarşamba

  • 20.45 Karabağ - Chelsea - TABİİ SPOR
  • 20.45 Pafos - Villarreal - TABİİ SPOR 1
  • 23.00 Benfica - Bayer Leverkusen - TABİİ SPOR 4
  • 23.00 Club Brugge - Barcelona - TABİİ SPOR 1
  • 23.00 Inter - Kairat - TABİİ SPOR 2
  • 23.00 Manchester City - Borussia Dortmund - TABİİ SPOR
  • 23.00 Olimpik Marsilya - Atalanta - TABİİ SPOR 5
  • 23.00 Newcastle United - Athletic Bilbao - TABİİ SPOR 3
ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#trt spor
#Tabii Spor
#ajax
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.