24°
TRT 1 ve TRT Spor yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları duyuruldu! 16-17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşaması başlıyor. Maç takvimine göre sezonun ilk lig maçları 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor. TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu.

TRT 1 ve TRT Spor yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları duyuruldu! 16-17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı
Avrupa'nın en prestijli turnuvası 'nin lig aşaması yeni sezonuyla başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında temsilcimiz ilk hafta Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Taraftarlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor.

TRT 1 ve TRT Spor yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları duyuruldu! 16-17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün karşılaşmaları , ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar karşılaşmaları bu kanallar aracılığıyla şifresiz ve ücretsiz olarak izleyebilecekler.

TRT 1 ve TRT Spor yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları duyuruldu! 16-17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı

TRT 1 DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Devler Ligi'nin lig aşamasının ilk haftası kapsamında oynanacak ve TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmalar şöyle:

17 Eylül 2025 Çarşamba

  • 22.00 Ajax - Inter

18 Eylül 2025 Perşembe

  • 19.45 Club Brugge - Monaco
  • 22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray
TRT 1 ve TRT Spor yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları duyuruldu! 16-17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında TRT Spor'dan yayınlanacak maçlar şöyle:

16 Eylül 2025 Salı

  • 19.45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise
  • 22.00 Tottenham - Villarreal

17 Eylül 2025 Çarşamba

  • 19.45 Slavia Prag - Bodo/Glimt
TRT 1 ve TRT Spor yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları duyuruldu! 16-17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANCAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Tabii Spor'dan yayınlanacak ilk hafta Şampiyonlar Ligi maçlarının programı şöyle:

16 Eylül 2025 Salı

  • 19.45 Athletic Bilbao - Arsenal
  • 22.00 Juventus - Borussia Dortmund
  • 22.00 Real Madrid - Olimpik Marsilya
  • 22.00 Benfica - Karabağ
  • 22.00 Tottenham - Villarreal

17 Eylül 2025 Çarşamba

  • 19.45 Olympiakos - Pafos
  • 22.00 Bayern Münih - Chelsea
  • 22.00 Liverpool - Atletico Madrid
  • 22.00 Paris Saint-Germain - Atalanta
