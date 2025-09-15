TRT 1 ve TRT Spor yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları duyuruldu! 16-17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması yeni sezonuyla başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında temsilcimiz Galatasaray ilk hafta Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Taraftarlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar karşılaşmaları bu kanallar aracılığıyla şifresiz ve ücretsiz olarak izleyebilecekler.

TRT 1 DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Devler Ligi'nin lig aşamasının ilk haftası kapsamında oynanacak ve TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmalar şöyle:

17 Eylül 2025 Çarşamba

22.00 Ajax - Inter

18 Eylül 2025 Perşembe

19.45 Club Brugge - Monaco

22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında TRT Spor'dan yayınlanacak maçlar şöyle:

16 Eylül 2025 Salı

19.45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

22.00 Tottenham - Villarreal

17 Eylül 2025 Çarşamba

19.45 Slavia Prag - Bodo/Glimt

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANCAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Tabii Spor'dan yayınlanacak ilk hafta Şampiyonlar Ligi maçlarının programı şöyle:

16 Eylül 2025 Salı

19.45 Athletic Bilbao - Arsenal

22.00 Juventus - Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid - Olimpik Marsilya

22.00 Benfica - Karabağ

22.00 Tottenham - Villarreal

17 Eylül 2025 Çarşamba