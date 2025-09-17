Menü Kapat
Aktüel
Tuğba Danışmaz final yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın dördüncü gününde yarışan tek sporcumuz olan Tuğba Danışmaz finale yükselmeyi başardı. Tuğba Danışmaz'ın final yarışmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu açıklama yaptı.

Tuğba Danışmaz final yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli sporcumuz Tuğba Danışmaz büyük bir başarıya imza attı. Üç adım elemelerinde mücadele eden milli sporcumuz 14 metrelik atlayış gerçekleştirerek finale yükseldi.

Tuğba Danışmaz'ın final yarışması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Tuğba Danışmaz final yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi

TUĞBA DANIŞMAZ FİNAL YARIŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre Tuğba Danışmaz'ın, Dünya Atletizm Şampiyonası final yarışması 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.55'te başlayacak.

Tuğba Danışmaz final yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi

TUĞBA DANIŞMAZ FİNAL YARIŞMASI HANGİ KANALDA?

Tokyo'da gerçekleştirilecek olan Dünya Atletizm Şampiyonası üç adım final yarışmasını vatandaşlar TRT Yıldız ekranlarından izleyebilecek.

Tuğba Danışmaz final yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi

TUĞBA DANIŞMAZ KİMDİR?

Tuğba Danışmaz, 1 Eylül 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden mezun olan Tuğba Danışmaz, 2018 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katılarak üç adım atlamada beşinci oldu.

Bir yıl sonra Türkiye Süper Ligi'nin Bursa'daki ilk ayağında 13,80 metrelik dereceyle 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama etkinliğinde gümüş madalya kazanan Tuğba Yılmaz, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 14.57 metre atlayarak Avrupa ikincisi olan Tuğda Danışmaz, Paris Olimpiyatlarına katılma kotası aldı.

