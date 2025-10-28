Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Tuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında? Ladik Kaymakam Vekili olarak atandı

Kaymakam Tuğçe Orhan kimdir, nereli ve kaç yaşında olduğu merak edildi. Samsun’un Ladik ilçesinde kaymakamlık görevine yeni bir isim atandı. İçişleri Bakanlığının 16 Ekim 2025 tarihli olurlarıyla atanan Tuğçe Orhan, 27 Ekim 2025 itibarıyla görevine başladı. Görevine başlamadan önce çeşitli illerde kaymakam refikliği ve vekilliği görevlerinde bulunan Tuğçe Orhan, ayrıca yurt dışında dil eğitimi aldı. İşte Tuğçe Orhan’ın hayatı…

Tuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında? Ladik Kaymakam Vekili olarak atandı
Haber Merkezi
28.10.2025
28.10.2025
’un Ladik ilçesinin yeni kaymakamı Tuğçe Orhan oldu. Görevine kısa süre önce başlayan Orhan’ın idari kariyeri, akademik geçmişi ve yurtdışı tecrübeleriyle öne çıkıyor.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

Tuğçe Orhan, 1995 yılında Elazığ’da doğdu. Lisans eğitimini 2017 yılında Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde dereceyle tamamladı. Mezuniyetinin ardından aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. Eğitim sürecinin ardından mülki idare amirliği mesleğine adım atan Tuğçe Orhan, akademik bilgi birikimini idari görevlerde pratiğe dönüştürdü.

Tuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında? Ladik Kaymakam Vekili olarak atandı

İçişleri Bakanlığının açtığı 110. Dönem Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. İl merkez stajını Elazığ Valiliğinde, teftiş stajını Ankara’da mülkiye müfettişi refakatinde ve kaymakam refikliği stajlarını Düzce’nin Akçakoca ile Ankara’nın Gölbaşı ilçelerinde tamamladı. Ardından Bolu’nun Seben ilçesinde 22 ay boyunca Kaymakam Vekilliği yaptı.

TUĞÇE ORHAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tuğçe Orhan, 1995 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. 30 yaşındadır. Elazığ doğumlu olan Tuğçe Orhan, eğitim hayatının büyük bölümünü de doğduğu şehirde tamamladı. Üniversite yıllarında kamu yönetimi alanına yönelerek idari yapılar ve yönetim bilimleri üzerine yoğunlaştı.

Tuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında? Ladik Kaymakam Vekili olarak atandı

Meslek yaşamında farklı illerde görev yapmasının yanı sıra yurtdışı deneyimine de sahip olan Tuğçe Orhan, İngiltere’nin Londra kentinde 8 ay süreyle dil eğitimi aldı. Bu süreçte Birleşik Krallık’ın idari sistemi üzerine incelemelerde bulundu. Edindiği bu deneyimler, idari görevlerinde önemli bir birikim oluşturdu.

TUĞÇE ORHAN EVLİ Mİ, İNSTAGRAM HESABI VAR MI?

Tuğçe Orhan’ın medeni durumu hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Kişisel yaşamına dair herhangi bir açıklama yapmamış olan Tuğçe Orhan, kamu görevini ön planda tutmaktadır. Sosyal medya hesaplarına ilişkin olarak da Kaymakam Tuğçe Orhan’ın resmi bir Instagram hesabı bulunmamaktadır.

