19°
Tüpraş temettü ne zaman verecek 2025? TPRS temettü ödeme tarihi belli oldu

Tüpraş temettü ödeme tarihi ve hesaplara geçeceği tarih duyuruldu. Yatırımcıların heyecanla beklediği 2025 Tüpraş temettü tarihinin netleşmesinin ardından bekleyiş başladı. TUPRS, 2025 yılında temettü dağıtımını iki taksit halinde yapacağını açıklamıştı. İlk taksit hesaplara yatarken Tüpraş temettü ikinci taksit Eylül ayı ödemesinin hesaplara geçeceği tarih bekleniyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre ne zaman verecek belli oldu. Yatırımcıların heyecanla beklediği temettü ödeme takvimi netleşti.

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN VERECEK, HESAPLARA YATACAK?

Tüpraş temettüsü yatırımcıları heyecanlandırırken 2024 finansal sonuçları sonrasında alınan karara göre yılında temettü ödemeleri iki taksit olarak yapılacak. İlk taksit mart ayında hesaplara geçerken, ikinci ayı temettü ödemesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre ikinci temettü taksit hak kullanım tarihi 30 Eylül olurken, hesaba geçiş tarihi 2 Ekim olarak belirlendi.

TÜPRAŞ TUPRS TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN 2025?

2024 finansal sonuçlarına bakıldıktan sonra alınan karara göre 2025 Tüpraş temettü ödemelerinin iki taksit olarak yatırılacağı açıklanmıştı. İlk ödeme 2025 Mart ayında tamamlanırken eylül ayında ikinci taksit yatırımcıların hesaplarına yatırılacak. Tüpraş, 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödemesi yaparken ikinci taksit hak kullanım tarihi 30 Eylül, hesaba geçiş tarihi 2 Ekim olarak açıklandı.

TÜPRAŞ TEMETTÜ İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre 2025 yılı ödemeleri 2 taksit şeklinde gerçekleştirilecek. Mart ayında yatırılan ilk taksit sonrası gözler ikinci taksitte. Açıklamaya göre hak kullanım tarihi 30 Eylül oldu. Ödemeler ise 2 Ekim günü hesaplara geçecek. TUPRS, 2025 yılında 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü verecek.

