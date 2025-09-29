Tüpraş temettü ne zaman verecek 2025? TPRS temettü ödeme tarihi belli oldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Tüpraş temettü ne zaman verecek belli oldu. Yatırımcıların heyecanla beklediği temettü ödeme takvimi netleşti.

TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN VERECEK, HESAPLARA YATACAK?

Tüpraş temettüsü yatırımcıları heyecanlandırırken 2024 finansal sonuçları sonrasında alınan karara göre 2025 yılında temettü ödemeleri iki taksit olarak yapılacak. İlk taksit mart ayında hesaplara geçerken, ikinci Eylül ayı temettü ödemesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre ikinci temettü taksit hak kullanım tarihi 30 Eylül olurken, hesaba geçiş tarihi 2 Ekim olarak belirlendi.

TÜPRAŞ TUPRS TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN 2025?

TÜPRAŞ TEMETTÜ İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

