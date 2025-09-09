Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta, nerede? 9 Eylül İzmir'de gösteri uçuşu yapacaklar

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü kapsamında uçuş gösterisi gerçekleştirilecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından gerçekleştirilecek olan gösterinin detayları belli oldu.

Vatandaşlar tarafından Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta, nerede olduğu merak ediliyor.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA 9 EYLÜL?

Türk Yıldızları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre gösteri uçuşu bugün saat 18.00'de yapılacak. Türk Yıldızları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü kutlu olsun. Bugün gökyüzünü kırmızı beyaza boyamaya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

İZMİR TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ NEREDE?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilecek olan Türk Yıldızları gösteri uçuşunu vatandaşlar Gündoğdu Meydanı'ndan izleyebilecekler.