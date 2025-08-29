Türkiye Çekya maç sonucu kaç kaç? Milliler yine fark attı

İstanbul
A Milli Erkek Basketbol Ekibimiz, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndaki (EuroBasket 2025) 2. karşılaşmasında Çekya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, 12 Dev Adam’ın 92-78’lik galibiyeti ile tamamlandı.
12 Dev Adam, Çekya'yı 92-78 yenerek EuroBasket 2025'e 2'de 2 ile giriş yaptı.
Ay yıldızlılar bir önceki mücadelede Letonya'yı 93-73 mağlup etmişti.
Kalan maçların programı şöyle;
30 Ağustos Cumartesi:
21.15 Türkiye-Portekiz
1 Eylül Pazartesi:
14.45 Estonya-Türkiye
3 Eylül Çarşamba:
21.15 Türkiye-Sırbistan