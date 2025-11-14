Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? Play-off'suz direkt katılıma ihtimalimiz var

A Milli Takım, elemelerdeki beşinci maçına çıkmaya hazırlanırken gruptaki puan tablosu ve kalan maçlar büyük önem taşıyor. Dünya Kupası formatı gereği Avrupa’dan toplam 16 takımın turnuvaya katılacak olması rekabeti yüksek seviyeye çıkarıyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Eleme sürecinde Avrupa’dan 16 ülke 2026 Dünya Kupası’nda yer alacak. Bunların 12’si gruplarını lider tamamlayarak doğrudan turnuva bileti alacak. Kalan 4 takım ise grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek toplam 16 takımın yer aldığı play-off aşaması sonunda belirlenecek. Bu süreçte her takım, bulunduğu gruptaki sıralaması doğrultusunda turnuva yolunu şekillendiriyor.

E Grubu’nda Türkiye, oynanan dört maçın ardından 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. İspanya 12 puanla lider, Gürcistan 3 puanla üçüncü ve Bulgaristan puansız olarak son sırada yer alıyor. Türkiye’nin Bulgaristan karşısında alacağı puan veya puanlar, matematiksel olarak grubu ilk iki sırada bitirmesine imkan tanıyacak. Bu durum, en azından play-off’a katılım hakkının elde edilmesi anlamına geliyor.

Play-off aşaması, 12 grup ikincisinin ve Uluslar Ligi’nden gelen dört takımın mücadele edeceği tek maçlı bir formatla oynanacak. Toplam 16 takımın yer alacağı bu aşamada dört farklı yol oluşturulacak. Her yoldaki yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak. Her yolu kazanan takım Dünya Kupası’na gidecek dört ek kontenjandan birini alacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA DİREKT DOĞRUDAN KATILABİLİR Mİ, NASIL KATILIR?

Türkiye’nin Dünya Kupası’na direkt olarak katılabilmesi için E Grubu’nu lider tamamlaması gerekiyor. Avrupa Elemeleri’nde yalnızca grup liderleri turnuvaya doğrudan gitme hakkı elde ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin kalan maçlarda alacağı sonuçlar liderlik hesapları açısından büyük önem taşıyor. İspanya’nın 12 puanla lider olduğu grupta Türkiye'nin kalan maçlarda kazanacağı puanlar sıralamayı doğrudan etkiliyor. Türkiye, Bulgaristan'ı ve İspanya'yı yenerse ve İspanya, Gürcistan ile berabere kalırsa ya da yenilirse Türkiye'nin 1. olma ihtimali var.

Grubu lider bitiren takım, Kanada, Meksika ve ABD’nin ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya direkt olarak katılacak. Böyle bir durumda play-off oynamaya gerek kalmadan Dünya Kupası bileti alınmış olacak. Liderlik için Türkiye ile İspanya arasındaki puan farkı belirleyici konumda bulunurken, diğer maçların sonuçları da bu dengeyi etkileyebilecek.

Türkiye’nin ikinci sırada yer alması halinde ise yol play-off’tan geçecek. Bu aşamada karşılaşmalar tek maç üzerinden oynandığı için her karşılaşma yüksek önem taşıyor. Takımlar, yarı final ve final olarak iki maçlık bir süreci başarıyla geçmeleri durumunda kalan dört Dünya Kupası biletinden birini kazanabilecek.