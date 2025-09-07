Menü Kapat
SON DAKİKA!
Aktüel
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye İtalya voleybol maçı nerede oynanıyor, hangi ülkede? Filenin Sultanları Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı başladı

2025 Voleybol Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma devam ederken vatandaşlar tarafından Türkiye İtalya voleybol maçı nerede oynanıyor, hangi ülkede olduğu gündem oldu. Filenin Sultanları, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazıyor.

07.09.2025
07.09.2025
A Milli Takımımız, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Japonya'yı 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde ise altın madalyayı almak için karşısında Filenin Sultanları sahaya çıktı.

Karşılaşmada ikinci set devam ederken vatandaşlar tarafından - İtalya voleybol maçı nerede oynanıyor, hangi ülkede olduğu araştırılıyor.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR, HANGİ ÜLKEDE?

2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası 'da gerçekleştiriliyor. Filenin Sultanları'nın İtalya ile oynadığı final maçı ise Tayland'ın Bangkok şehrinde oynanıyor.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tayland'ın Bangkok şehrinde oynanan Türkiye - İtalya voleybol maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Filenin Sultanları'nın 2025 Kadınlar kadrosu ise şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

