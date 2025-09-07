Türkiye İtalya voleybol maçı nerede oynanıyor, hangi ülkede? Filenin Sultanları Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Japonya'yı 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde ise altın madalyayı almak için İtalya karşısında Filenin Sultanları sahaya çıktı.
Karşılaşmada ikinci set devam ederken vatandaşlar tarafından Türkiye - İtalya voleybol maçı nerede oynanıyor, hangi ülkede olduğu araştırılıyor.
2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Tayland'da gerçekleştiriliyor. Filenin Sultanları'nın İtalya ile oynadığı final maçı ise Tayland'ın Bangkok şehrinde oynanıyor.
Tayland'ın Bangkok şehrinde oynanan Türkiye - İtalya voleybol maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
Filenin Sultanları'nın 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası kadrosu ise şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın