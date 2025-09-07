Türkiye İtalya voleybol maçı nerede oynanıyor, hangi ülkede? Filenin Sultanları Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Japonya'yı 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde ise altın madalyayı almak için İtalya karşısında Filenin Sultanları sahaya çıktı.

Karşılaşmada ikinci set devam ederken vatandaşlar tarafından Türkiye - İtalya voleybol maçı nerede oynanıyor, hangi ülkede olduğu araştırılıyor.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR, HANGİ ÜLKEDE?

2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Tayland'da gerçekleştiriliyor. Filenin Sultanları'nın İtalya ile oynadığı final maçı ise Tayland'ın Bangkok şehrinde oynanıyor.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tayland'ın Bangkok şehrinde oynanan Türkiye - İtalya voleybol maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Filenin Sultanları'nın 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası kadrosu ise şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın