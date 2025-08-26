Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları son grup maçına çıkıyor

2025 FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız son maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya geri sayım başlarken vatandaşlar tarafından Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın ardından grup aşaması sona erecek.

Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları son grup maçına çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 10:57

A Milli Takımımız, 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası grup aşaması kapsamında ve ile karşı karşıya geldi. İki karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılan Filenin Sultanları son maça kalmadan grup aşamasından çıkmayı garantiledi.

A Milli Kadın Takımımız son grup maçında ise ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları son grup maçına çıkıyor

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu karşılaşmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan Türkiye - Kanada voleybol maçı 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yapılacak. Saat 12'de başlayacak olan karşılaşmanın sonucuna bakılmaksızın Filenin Sultanları son 16 turuna yükselecek.

Ancak Filenin Sultanları, Kanada maçını da kazanırsa gruptan lider çıkmayı garantileyecek ve son 16 grubunda D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takım ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Kanada karşılaşmasını kazanması son 16 turu için büyük bir avantaj fırsatı sunacak.

Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları son grup maçına çıkıyor

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde bulunan Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye - Kanada voleybol maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

