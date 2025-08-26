Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları son grup maçına çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası grup aşaması kapsamında İspanya ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. İki karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılan Filenin Sultanları son maça kalmadan grup aşamasından çıkmayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız son grup maçında ise Kanada ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu karşılaşmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan Türkiye - Kanada voleybol maçı 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yapılacak. Saat 12'de başlayacak olan karşılaşmanın sonucuna bakılmaksızın Filenin Sultanları son 16 turuna yükselecek.

Ancak Filenin Sultanları, Kanada maçını da kazanırsa gruptan lider çıkmayı garantileyecek ve son 16 grubunda D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takım ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Kanada karşılaşmasını kazanması son 16 turu için büyük bir avantaj fırsatı sunacak.

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde bulunan Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye - Kanada voleybol maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.