Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maç takvimi

Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda, A Milli Erkek Voleybol Takımımız, G Grubu mücadeleleri kapsamında Kanada ile karşılaşacak.
Gruplarda oynadığı ilk iki karşılaşmada Japonya ve Libya'yı yenen Filenin Efeleri, son grup maçında Kanada'yı da yenerek namağlup gruplardan çıkmayı hedefliyor.
Vatandaşlar tarafından Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.
2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası G grubu 3. maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Kanada maçı açıklanan bilgilere göre 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 09.00'da oynanacak.
Karşılaşmada Filenin Efeleri galibiyet alırsa son 16 turunda büyük bir avantaj elde etmiş olacak.
Türkiye - Kanada voleybol maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı vatandaşlar şifresiz ve canlı bir şekilde takip edebilecekler.
Türkiye - Kanada karşılaşmasının ardından grup aşaması sona erecek. Gruplardan son 16 turuna yükselmeyi şimdiden garantileyen Filenin Efeleri'nin bir sonraki karşılaşması 20 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Filenin Efeleri grubu 1. sırada tamamlarsa, B Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak. İkinci sırada tamamlaması durumunda ise B Grubu'nun birincisi ile eşleşecek.
B Grubu'nda yer alan takımlar ise şöyle: