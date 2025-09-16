Menü Kapat
SON DAKİKA!
Aktüel
Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maç takvimi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Efeleri son grup maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.

Filipinlerin başkenti 'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda, A Milli Erkek Voleybol Takımımız, G Grubu mücadeleleri kapsamında ile karşılaşacak.

Gruplarda oynadığı ilk iki karşılaşmada Japonya ve Libya'yı yenen Filenin Efeleri, son grup maçında Kanada'yı da yenerek namağlup gruplardan çıkmayı hedefliyor.

Vatandaşlar tarafından Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası G grubu 3. maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Kanada maçı açıklanan bilgilere göre 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 09.00'da oynanacak.

Karşılaşmada Filenin Efeleri galibiyet alırsa son 16 turunda büyük bir avantaj elde etmiş olacak.

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Kanada voleybol maçı açıklanan bilgilere göre Yıldız ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı vatandaşlar şifresiz ve canlı bir şekilde takip edebilecekler.

FİLENİN EFELERİ SON 16 MAÇI NE ZAMAN, MAÇ TAKVİMİ?

Türkiye - Kanada karşılaşmasının ardından grup aşaması sona erecek. Gruplardan son 16 turuna yükselmeyi şimdiden garantileyen Filenin Efeleri'nin bir sonraki karşılaşması 20 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Filenin Efeleri grubu 1. sırada tamamlarsa, B Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak. İkinci sırada tamamlaması durumunda ise B Grubu'nun birincisi ile eşleşecek.

B Grubu'nda yer alan takımlar ise şöyle:

  • Polonya - 2 Galibiyet
  • Hollanda - 2 Galibiyet
  • Katar - 0 Galibiyet
  • Romanya - 0 Galibiyet
