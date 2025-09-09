Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Polonya basketbol maçı nerede oynanıyor? EuroBasket 2025'te çeyrek final mücadelesi

A Milli Basketbol Takımımız bugün 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile bugün karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleye saatler kala vatandaşlar tarafından Türkiye - Polonya basketbol maçı nerede oynanıyor sorusu gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Polonya basketbol maçı nerede oynanıyor? EuroBasket 2025'te çeyrek final mücadelesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 09:20

Ergin Atamın'ın başantrenörlüğünü yaptığı A milli Takımı, EuroBasket 2025'te A Grubu'nda çıktığı bütün maçları kazanarak son 16 turuna çıkmayı başarmıştı. Son 16 turunda ise 12 Dev Adam, İsveç ile karşı karşıya geldi. İsveç'i 85-79 mağlup eden A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te çeyrek final biletinin sahibi olmuştu.

A Milli Basketbol Takımımız bugün ise çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Polonya basketbol maçı nerede oynanıyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Türkiye Polonya basketbol maçı nerede oynanıyor? EuroBasket 2025'te çeyrek final mücadelesi

TÜRKİYE - POLONYA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

2025 EuroBasket çeyrek final maçları kapsamında gerçekleştirilen Türkiye - Polonya karşılaşması Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanıyor.

Çeyrek final karşılaşmalarının yanı sıra yarı final ve final maçları da yine burada oynanacak.

Türkiye Polonya basketbol maçı nerede oynanıyor? EuroBasket 2025'te çeyrek final mücadelesi

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya çeyrek final maçı bugün (9 Eylül 2025 Salı) saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ETİKETLER
#Basketbol
#trt 1
#A Milli Basketbol Takımı
#Eurobasket 2025
#Türkiye - Polonya
#Riga
#Arena Riga
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.