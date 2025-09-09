Türkiye Polonya basketbol maçı nerede oynanıyor? EuroBasket 2025'te çeyrek final mücadelesi

Ergin Atamın'ın başantrenörlüğünü yaptığı A milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te A Grubu'nda çıktığı bütün maçları kazanarak son 16 turuna çıkmayı başarmıştı. Son 16 turunda ise 12 Dev Adam, İsveç ile karşı karşıya geldi. İsveç'i 85-79 mağlup eden A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te çeyrek final biletinin sahibi olmuştu.

A Milli Basketbol Takımımız bugün ise çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Polonya basketbol maçı nerede oynanıyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE - POLONYA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

2025 EuroBasket çeyrek final maçları kapsamında gerçekleştirilen Türkiye - Polonya karşılaşması Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanıyor.

Çeyrek final karşılaşmalarının yanı sıra yarı final ve final maçları da yine burada oynanacak.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya çeyrek final maçı bugün (9 Eylül 2025 Salı) saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.