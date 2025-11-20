Türkiye Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası play-off maç tarihi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı kura çekimi bugün (20 Kasım 2025 Perşembe) gerçekleştirildi. Kura çekiminde A Milli Takım, Romanya ile eşleşti. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye - Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçtan A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa finale etabında Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

A Milli Takım'ın Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile oynayacağı mücadele ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final etabı kapsamında oynanacak olan Türkiye - Romanya maçı Türkiye'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından henüz karşılaşmanın hangi şehirde, stadyumda olacağına dair bir açıklama yapılmadı.