Hava Durumu
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası play-off maç tarihi

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final etabı kapsamında Romanya ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmanın ardından kazanan takım finale yükselecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacağı merak ediliyor.

20.11.2025
20.11.2025
15:39

etabı kura çekimi bugün (20 Kasım 2025 Perşembe) gerçekleştirildi. Kura çekiminde , ile eşleşti. Vatandaşlar tarafından - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye - Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçtan A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa finale etabında Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

A Milli Takım'ın Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile oynayacağı mücadele ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final etabı kapsamında oynanacak olan Türkiye - Romanya maçı Türkiye'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından henüz karşılaşmanın hangi şehirde, stadyumda olacağına dair bir açıklama yapılmadı.

