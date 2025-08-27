Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye Slovenya maçı ne zaman 2025? Filenin Sultanları Kanada'yı 3-0 yendi

Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek Slovenya ile son 16 turunda eşleşti. Bugün oynanan Kanada müsabakası sonrasında Türkiye Slovenya maçı ne zaman oynanacak merak edilirken Filenin Sultanları maç programı da belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Slovenya maçı ne zaman 2025? Filenin Sultanları Kanada'yı 3-0 yendi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 13:54

Dünyanın her yerinden takip edilen 'nda heyecan devam ederken bugün Filenin Sultanları, 'yı 3-0'lık skorla yendi. Son 16 turunda ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Takımının Slovenya maçına kısa süre kaldı.

TÜRKİYE SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN 2025?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadelesine devam ederken bugün rakibi Kanada'yı 3-0'lık skorla yendi. Son 16 turunda Slovenya ile eşleşen Filenin Sultanları'nın maçı 1 Eylül günü oynanacak. D grubunu ikinci sırada bitiren Slovenya ile E grubunu lider tamamlayan 1 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Slovenya, Arjantin karşısında 3-0'lık galibiyet alırken bugün Filenin Sultanları, Kanada karşısında 3-0'lık galibiyet aldı.

Türkiye Slovenya maçı ne zaman 2025? Filenin Sultanları Kanada'yı 3-0 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazanmayı başarırken rakibi Slovenya oldu. Filenin Sultanları, rakibini yenmesi durumunda ABD- Kanada maçının galibi ile karşılaşırken son 16 turu maçlar 29 Ağustos ile 1 Eylül aralığında oynanacak. Çeyrek final müsabakaları ise 3-4 Eylül aralığında oynanacak.

Türkiye Slovenya maçı ne zaman 2025? Filenin Sultanları Kanada'yı 3-0 yendi

DÜNYA ŞAMPİYONASI GRUPLARI 2025

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları set vermeden namağlup turladı! Sırada Slovenya var
ETİKETLER
#Voleybol
#Türkiye
#kanada
#dünya şampiyonası
#slovenya
#A Milli Voleybol Takımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.