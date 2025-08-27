Türkiye Slovenya maçı ne zaman 2025? Filenin Sultanları Kanada'yı 3-0 yendi

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ederken bugün Filenin Sultanları, Kanada'yı 3-0'lık skorla yendi. Son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımının Slovenya maçına kısa süre kaldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadelesine devam ederken bugün rakibi Kanada'yı 3-0'lık skorla yendi. Son 16 turunda Slovenya ile eşleşen Filenin Sultanları'nın maçı 1 Eylül günü oynanacak. D grubunu ikinci sırada bitiren Slovenya ile E grubunu lider tamamlayan Türkiye 1 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Slovenya, Arjantin karşısında 3-0'lık galibiyet alırken bugün Filenin Sultanları, Kanada karşısında 3-0'lık galibiyet aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazanmayı başarırken rakibi Slovenya oldu. Filenin Sultanları, rakibini yenmesi durumunda ABD- Kanada maçının galibi ile karşılaşırken son 16 turu maçlar 29 Ağustos ile 1 Eylül aralığında oynanacak. Çeyrek final müsabakaları ise 3-4 Eylül aralığında oynanacak.
A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır
B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya
C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan
D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya
E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya
F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika
G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam
H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun