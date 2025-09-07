Menü Kapat
27°
Aktüel
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu kim 2025? Orhan Okulu kimdir, nereli?

2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ardından sona erdi. Güreşlerin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tarafından 2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu kim sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Orhan Okullu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu kim 2025? Orhan Okulu kimdir, nereli?
CW Enerji Türkiye Ligi'nin 2025 sezonun son etabı 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşi bugün gerçekleştirildi. 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan başpehlivan oldu.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar 2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonunun kim olduğunu araştırmaya başladı.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu kim 2025? Orhan Okulu kimdir, nereli?

TÜRKİYE YAĞLI GÜREŞ LİGİ ŞAMPİYONU KİM 2025?

2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu Orhan Okulu oldu. Bu galibiyet ile birlikte Orhan Okulu, 2. kez Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu olmuş oldu.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin yıllara göre şampiyonları ise şöyle:

2023 Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu: Orhan Okulu

2024 Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu: Enes Doğan

2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu: Orhan Okulu

Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu kim 2025? Orhan Okulu kimdir, nereli?

ORHAN OKULU KİMDİR, NERELİ?

Orhan Okulu, 23 Mart 1989 yılında Antalya'nın Kumluca ilçesinde dünyaya geldi. Babasının yönlendirmesiyle 9 yaşında güreşe başlayan Orhan Okulu, ilk kez 11 yaşında Ermeydanı'nda boy gösterdi.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu kim 2025? Orhan Okulu kimdir, nereli?

Baş güreşmeye ise ilk kez 24 yaşında, 2013 yılında güreşmeye hak kazanan Orhan Okulu, aynı yıl Kırkpınar'da final güreşti.

Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'ni 6 kez üst üste kazanıp rekor kırarak iki kez ebedi kemerin sahibi olan Orhan Okulu, 2 kez Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon oldu. Orhan Okulu evli ve iki çocuk babasıdır.

