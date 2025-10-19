Menü Kapat
17°
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye'nin en zengini kim oldu? En zengin 10 Türk listesi açıklandı

Forbes tarafından yayınlanan "Gerçek Zamanlı Milyarlerler Listesi" güncellendi. Forbes listesinin güncellenmesinin ardından Türkiye'nin en zengini kim olduğu merak edilmeye başlandı. Murat Ülker uzun yıllardır elinde tuttuğu Türkiye'nin en zengini listesindeki 1. sırayı başka bir iş insanına kaptırdı.

Türkiye'nin en zengini kim oldu? En zengin 10 Türk listesi açıklandı
tarafından her yıl açıklanan "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi" güncellendi. Listenin güncellenmesinin ardından Türkiye'de neredeyse her yıl 1'inci sırada yer alan 'in 2. sırada yer aldığı dikkat çekti.

Murat Ülker'in 2. sırada yer almasının ardından Türkiye'nin en zengini kim olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Türkiye'nin en zengini kim oldu? En zengin 10 Türk listesi açıklandı

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ KİM OLDU?

Forbes tarafımdam yayımlanan "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"nde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin en zengini 12.7 milyar dolarlık servetiyle Hamdi Ulukaya oldu.

Hamdi Ulukaya'nın ardından ise Murat Ülker 5.4 milyar dolar ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en zengini kim oldu? En zengin 10 Türk listesi açıklandı

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İNSANI

Türkiye'nin en zengin 10 insanı ise Forbes listesine göre şöyle:

  1. Hamdi Ulukaya: 13.7 milyar dolar
  2. Murat Ülker: 5.4 milyar dolar
  3. Şaban Cemil Kazancı: 4.7 milyar dolar
  4. Erman Ilıcak: 2.9 milyar dolar.
  5. Mehmet Sinan-Tara Ailesi: 2.8 milyar dolar
  6. Ferit Şahenk: 2.6 milyar dolar
  7. İpek Kıraç: 2.5 milyar dolar
  8. Sevim Arsel: 2.4 milyar dolar
  9. Filiz Şahenk: 2.4 milyar dolar
  10. Mustafa Rahmi Koç: 2.2 milyar dolar
Türkiye'nin en zengini kim oldu? En zengin 10 Türk listesi açıklandı

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 1972 yılında Erzincan'ın İliç ilçesinde dünyaya geldi. ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti.

1997 yılında New York Eyalet Üniversitesi'nin Albany Yerleşkesi'nde eğitim görmeye başladı. 2002 yılında babasının tavsiyesi üzerinde peynir fabrikası kurdu. 2005 yılında ise Hamdi Ulukaya New York eyaletinde bulunan Kraft Foods tarafından kapatılan fabrikasını satın aldı.

Aynı yıl firmasını da kuran Hamdi Ulukaya, kısa sürede büyüyerek ABD'nin en çok satan süzme yoğurt markası oldu. Hamdi Ulukaya evli ve üç çocuk babasıdır.

