TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
Aktüel
Türkiye’nin maçı ne zaman? Milli maç tarihi

A Milli Futbol Takımımız'ın milli maçı için bekleyiş devam ediyor. Bulgaristan ile mücadele edecek olan milli takımımızın maçı öncesinde Türkiye'nin maçı ne zaman araştırıldı.

Türkiye'nin maçı ne zaman? Milli maç tarihi
, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da sahasında ve 18 Kasım'da deplasmanda ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

TÜRKİYE'NİN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımız'ın mücadele edeceği Bulgaristan maçı 15 Kasım'da oynanacak. Milli takımımız, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Türkiye'nin maçı ne zaman? Milli maç tarihi

BUGÜN TÜRKİYE MAÇI VAR MI?

A Milli Futbol Takımımız'ın Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşma bugün oynanmayacak. Karşılaşma 15 Kasım günü gerçekleşecek. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlayacak.

Türkiye'nin maçı ne zaman? Milli maç tarihi

Türkiye'nin FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da yapacağı maçın genel bilet satışı başladı. Bilet fiyatları şöyle:

Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira

Batı alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu üst orta bloklar: 1500 lira

Batı üst köşe bloklar: 1250 lira

Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira

Kuzey kale arkası: 900 lira

Güney kale arkası: 900 lira

#bulgaristan
#türkiye futbol federasyonu
#ispanya
#a milli futbol takımı
#2026 dünya kupası
#Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
TGRT Haber
