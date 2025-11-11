Türkiye’nin maçı ne zaman? Milli maç tarihi

Kategoriler
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da sahasında Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.
A Milli Futbol Takımımız'ın mücadele edeceği Bulgaristan maçı 15 Kasım'da oynanacak. Milli takımımız, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
A Milli Futbol Takımımız'ın Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşma bugün oynanmayacak. Karşılaşma 15 Kasım günü gerçekleşecek. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlayacak.
Türkiye'nin FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da yapacağı maçın genel bilet satışı başladı. Bilet fiyatları şöyle:
Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira
Batı alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu üst orta bloklar: 1500 lira
Batı üst köşe bloklar: 1250 lira
Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira
Kuzey kale arkası: 900 lira
Güney kale arkası: 900 lira