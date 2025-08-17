Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
28°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

TUS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

17 Ağustos'ta gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın ardından, adaylar TUS 2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

TUS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı () 2. Dönem oturumu, uzman doktor olmak isteyen adayların katılımıyla 17 Ağustos tarihinde tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2025-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı'nın temel soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını erişime açacak.

Adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

Resmi duyuru, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

TUS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025-TUS 2. Dönem 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.

Sonuçlar aynı zamanda ÖSYM'nin mobil uygulamaları aracılığıyla da sorgulanabilecektir.

Adayların adreslerine basılı bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek olup internet sayfasındaki duyurular resmi tebliğ niteliği taşıyacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

TUS soru kitapçığına nasıl erişim sağlanır?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilir. Bunun için https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekmektedir.
#ösym
#sınav sonuçları
#tus
#Tıpta Uzmanlık Eğitimi
#2025-tus
#Tıp Doktorluğu
#Aktüel
