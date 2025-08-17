TUS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem oturumu, uzman doktor olmak isteyen adayların katılımıyla 17 Ağustos tarihinde tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı'nın temel soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını erişime açacak.

Adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

Resmi duyuru, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025-TUS 2. Dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.

Sonuçlar aynı zamanda ÖSYM'nin mobil uygulamaları aracılığıyla da sorgulanabilecektir.

Adayların adreslerine basılı bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek olup internet sayfasındaki duyurular resmi tebliğ niteliği taşıyacaktır.