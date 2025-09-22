TUS tercihleri ne zaman 2025? ÖSYM TUS 2. Dönem tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 17 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. TUS 2. dönem sınav sonuçları ise 11 Eylül 2025 tarihinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar 2025 TUS tercihleri ne zaman yapılacağı ve ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayınlayıp yayınlamadığı merak ediliyor.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?

ÖSYM tarafından henüz TUS 2. dönem tercihlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl TUS 2. dönem tercihleri 21 Ekim tarihinde başlamış ve 31 Ekim tarihine kadar devam etmişti.

Bu kapsamda yine aynı tarih aralığında TUS 2. dönem tercihlerinin başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

TUS 2. DÖNEM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

TUS 2. dönem tercih kılavuzları henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. İlerleye günlerde TUS 2. dönem tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanması be kontenjanların belli olması bekleniyor. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından 2025 TUS 2. dönem tercihlerinin başlayacağı tarih de belli olacak.