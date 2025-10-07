Menü Kapat
14°
Twitter çöktü mü, son dakika? 7 Ekim Twitter'a erişim engeli mi geldi?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X'e (eski adıyla Twitter) erişim problemleri yaşanıyor. Yaşanan erişim problemlerinden dolayı kullanıcılar tarafından Twitter çöktü mü, son dakika erişim engeli mi geldi sorularının cevapları araştırılıyor.

Twitter çöktü mü, son dakika? 7 Ekim Twitter'a erişim engeli mi geldi?
'a 7 Ekim 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanmaya başladı. Birçok kullanıcı tarafından Twitter çöktü mü, son dakika sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Twitter'a erişim engeli gelip gelmediği kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Twitter çöktü mü, son dakika? 7 Ekim Twitter'a erişim engeli mi geldi?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, SON DAKİKA?

Twitter'da bugün sabah saat 10.50 sıralarından beri erişim problemler yaşanıyor. Kullanıcıların yüzde 47'si internet sitesinde problem yaşarken, yüzde 30'u ise uygulama tarafında sorun yaşıyor. Kullanıcıların yüzde 23'ünün ise sunucu bağlantı kısmında problem yaşadığı belirtiliyor.

platformunun son 24 saatlik Twitter hata raporu ise şöyle:

Twitter çöktü mü, son dakika? 7 Ekim Twitter'a erişim engeli mi geldi?

TWİTTER ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ 7 EKİM?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Twitter'a getirilmiş herhangi bir erişim engeli bulunmuyor.

Sorunun teknik bir problemden dolayı kaynaklandığı ve en kısa sürede çözüme ulaştırılması bekleniyor. Konuyla ilgili Twitter yetkilileri tarafından bir açıklama yapılırsa haberimzi güncelleyeceğiz.

Twitter çöktü mü, son dakika? 7 Ekim Twitter'a erişim engeli mi geldi?
