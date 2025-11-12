Menü Kapat
Aktüel
Uçakta kara kutu nedir neden önemli?

Her uçak kazasının ardından gözlerin çevrildiği ilk donanım olan kara kutu, havacılık endüstrisinin en önemli emniyet sembollerinden biri olarak tanımlanıyor. Son meydana gelen kazayla birlikte kara kutu, en çok araştırılan kelimeler arasında yer aldı.

Uçakta kara kutu nedir neden önemli?
Uluslararası havacılık kuralları gereğince her uçakta bulundurulması zorunlu olan kara kutular, aslında iki ayrı kayıt cihazından meydana geliyor:

Uçuş Veri Kaydedicisi (FDR) ve Kokpit Ses Kaydedicisi (CVR). FDR, uçağın hızı, irtifası, motor bilgileri gibi yüzlerce teknik veriyi kaydederken; CVR ise pilotların diyaloglarını ve kokpitteki tüm sesleri belleğine alıyor.

Uçakta kara kutu nedir neden önemli?

KARA KUTU NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Bir kaza sırasında, uçağın en sağlam bölümü olan kuyruk kısmında yer alan bu cihazlar, titanyum ve çelik gibi dayanıklı materyaller sayesinde binlerce derecelik ısıya ve güçlü çarpmalara karşı direnç gösterebiliyor.

Suya düşmesi durumunda ise 30 gün boyunca sinyal göndererek yerinin bulunmasını sağlıyor.

Uçakta kara kutu nedir neden önemli?

Havacılık uzmanları, kara kutulardan elde edilen veriler aracılığıyla kazaların nedenlerinin büyük kısmının aydınlatıldığını ve bu şekilde uçuş güvenliği standartlarının sürekli biçimde geliştirildiğini ifade ediyor.

Yani her ne kadar adı “kara” olsa da, bu turuncu kutular gelecekteki seferlerin daha güvenli olmasına yön veriyor.

