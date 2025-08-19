Uçuş Planı (Flight Plan) konusu ne oyuncuları kimler?

Robert Schwentke'nin yönettiği Uçuş Planı, uçak kabininde geçen sürükleyici hikâyesiyle izleyiciye farklı bir deneyim sunuyor.

UÇUŞ PLANI KONUSU NE?

Kyle Pratt adındaki uçuş mühendisinin eşi Berlin'de henüz vefat etmiştir.

Genç kadın kocasının tabutu ve küçük kızı Julia ile birlikte New York'a geri dönmektedir.

Kyle bir anda uyanıp 6 yaşındaki kızının yanında olmadığını fark eder.

Ancak hostesler uçuşun başından itibaren yanında bir çocuk olmadığını böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını savunur.

UÇUŞ PLANI OYUNCULARI KİMLER?