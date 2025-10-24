Uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

İstanbul Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarının ardından, İstanbul’da hava trafiğini etkileyebilecek olumsuzluklar gündeme geldi.

UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, bugün öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde il genelinde etkili olacağı bildirildi. Rüzgarın güneybatı yönünden fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarılar yapıldı. Bu durumun hava trafiğinde de gecikmelere ve iptallere yol açabileceği belirtiliyor.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen fırtına ve sağanak nedeniyle, iniş-kalkışlarda gecikmeler yaşanabileceği öngörülüyor. Şu ana kadar resmi bir iptal duyurusu yapılmazken, havayolu şirketlerinin hava durumuna göre anlık değerlendirme yaptığı ifade edildi. Yolcuların, uçuş saatlerine yakın zamanda sefer bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edildi.

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yaşanabilecek gecikme veya iptallerde yolcularını SMS ve e-posta ile bilgilendiriyor. Ayrıca THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden güncel uçuş bilgilerine erişim sağlanabiliyor. Şu anda THY tarafından yapılmış bir toplu iptal duyurusu bulunmuyor, ancak akşam saatlerinde fırtınanın şiddetine göre yeni açıklamalar yapılabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, İstanbul genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın özellikle 18.00 sonrası saatlerde daha etkili olmasının beklendiğini aktardı. Bu nedenle uçuş saati bu aralığa denk gelen yolcuların, olası gecikme veya iptallere karşı hazırlıklı olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ NEREDEN BAKILIR?

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iptal olan uçuşlar, ilgili havayolu şirketlerinin resmi web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden kontrol edilebiliyor. Türk Hava Yolları, Pegasus ve diğer şirketler, uçuş iptali ya da gecikme durumlarını anlık olarak sistemlerinde güncelliyor. Ayrıca İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’in resmi internet sayfalarında da “uçuş durumu” bölümleri üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

Vatandaşların, yoğun yağış ve fırtına beklenen akşam saatlerinde havalimanlarına erken gitmeleri, uçuş durumlarını sık sık kontrol etmeleri ve resmi kaynaklar dışında yer alan bilgilere itibar etmemeleri önem taşıyor.

LODOS NEDENİYLE UÇUŞLAR İPTAL Mİ, İPTAL OLAN SEFERLER NEREDEN BAKILIR?

Meteoroloji ve AKOM’un açıklamalarına göre, İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren rüzgar, akşam saatlerinde fırtına hızına ulaşacak. Bu durumun özellikle havayolu ulaşımında gecikme ve iptallere neden olabileceği uyarısı yapıldı. Ancak henüz resmi bir uçuş iptali açıklaması yapılmadı.

Uçuşu bulunan yolcular, havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri, mobil uygulamaları veya çağrı merkezleri üzerinden sefer durumlarını kontrol edebilir.