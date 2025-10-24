Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

24 Ekim İstanbul’da iptal olan uçak seferleri, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı yolcuları tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen sağanak ve rüzgarın, özellikle havayolu trafiğinde aksamalara neden olabileceği ifade ediliyor. İşte iptal olan uçak seferleri ile ilgili son bilgiler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 18:01

Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarının ardından, İstanbul’da hava trafiğini etkileyebilecek olumsuzluklar gündeme geldi.

UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, bugün öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde il genelinde etkili olacağı bildirildi. Rüzgarın güneybatı yönünden fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarılar yapıldı. Bu durumun hava trafiğinde de gecikmelere ve iptallere yol açabileceği belirtiliyor.

Uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

ve ’nda akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen fırtına ve sağanak nedeniyle, iniş-kalkışlarda gecikmeler yaşanabileceği öngörülüyor. Şu ana kadar resmi bir iptal duyurusu yapılmazken, havayolu şirketlerinin hava durumuna göre anlık değerlendirme yaptığı ifade edildi. Yolcuların, uçuş saatlerine yakın zamanda sefer bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yaşanabilecek gecikme veya iptallerde yolcularını SMS ve e-posta ile bilgilendiriyor. Ayrıca THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden güncel uçuş bilgilerine erişim sağlanabiliyor. Şu anda THY tarafından yapılmış bir toplu iptal duyurusu bulunmuyor, ancak akşam saatlerinde fırtınanın şiddetine göre yeni açıklamalar yapılabileceği değerlendiriliyor.

Uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

Yetkililer, İstanbul genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın özellikle 18.00 sonrası saatlerde daha etkili olmasının beklendiğini aktardı. Bu nedenle uçuş saati bu aralığa denk gelen yolcuların, olası gecikme veya iptallere karşı hazırlıklı olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

Uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ NEREDEN BAKILIR?

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iptal olan uçuşlar, ilgili havayolu şirketlerinin resmi web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden kontrol edilebiliyor. Türk Hava Yolları, Pegasus ve diğer şirketler, uçuş iptali ya da gecikme durumlarını anlık olarak sistemlerinde güncelliyor. Ayrıca İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’in resmi internet sayfalarında da “uçuş durumu” bölümleri üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

Uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

Vatandaşların, yoğun yağış ve fırtına beklenen akşam saatlerinde havalimanlarına erken gitmeleri, uçuş durumlarını sık sık kontrol etmeleri ve resmi kaynaklar dışında yer alan bilgilere itibar etmemeleri önem taşıyor.

Uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar!

LODOS NEDENİYLE UÇUŞLAR İPTAL Mİ, İPTAL OLAN SEFERLER NEREDEN BAKILIR?

Meteoroloji ve AKOM’un açıklamalarına göre, İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren rüzgar, akşam saatlerinde fırtına hızına ulaşacak. Bu durumun özellikle havayolu ulaşımında gecikme ve iptallere neden olabileceği uyarısı yapıldı. Ancak henüz resmi bir uçuş iptali açıklaması yapılmadı.

Uçuşu bulunan yolcular, havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri, mobil uygulamaları veya çağrı merkezleri üzerinden sefer durumlarını kontrol edebilir.

ETİKETLER
#istanbul
#sabiha gökçen havalimanı
#istanbul sabiha gökçen havalimanı
#istanbul havalimanı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.