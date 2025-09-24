UEFA Avrupa Ligi para ödülleri! 2025-2026 sezonu gelirleri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi’nde 36 takımın mücadele ettiği yeni formatta, gelir dağılımları detaylandırıldı. Katılım paylarından şampiyonluk primine kadar tüm ödeme kalemleri belirlendi.

UEFA AVRUPA LİGİ PARA ÖDÜLLERİ

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonu için toplam ödül havuzu 565 milyon euro olarak belirlendi. 565 milyon euro para ödülü, farklı ödeme kalemleri üzerinden kulüplere dağıtılacak. Katılım bedelleri, galibiyet ve beraberlik primleri, sıralama bazlı havuz ödemeleri ve eleme turlarındaki başarı ödülleriyle kulüplerin sezon boyu kazanacağı miktarlar hesaplanıyor. Buna ek olarak, TV piyasası payı ve kulüp katsayıları üzerinden yapılan değer temelli ödemeler de 198 milyon euro’luk ek bütçe oluşturuyor. Büyük liglerden gelen kulüplerin bu kalemden yaklaşık 10 milyon euro civarında gelir elde ettiği belirtiliyor.

Lig aşamasında yer alan 36 takımın her biri için sabit 4.31 milyon euro katılım payı veriliyor. Bunun yanı sıra, 50 milyon euro’luk özel havuz sıralama paylarına ayrılmış durumda. Sıralama ödülleri, 666 eşit hisseye bölünerek dağıtılıyor ve takımların ligdeki yerlerine göre hisse başına 75 bin euro gelir elde etmeleri sağlanıyor. Örneğin, ilk sırada bitiren takım 2.7 milyon euro kazanırken, 36. sıradaki takım yalnızca 75 bin euro alıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ GALİBİYET PRİMİ 2025

Lig aşamasında takımlar her galibiyet için 450 bin euro, her beraberlik için ise 150 bin euro kazanıyor. Bir takım tüm maçlarını kazanarak 3.6 milyon euro elde edebilirken, tüm maçlarını berabere tamamlayan bir ekip 1.2 milyon euro ile yetinmek zorunda kalıyor. Bu gelirler, katılım payı ve sıralama ödülleriyle birleştiğinde kulüplerin kasasına önemli miktarlar girebiliyor.

Ayrıca, ilk 8’e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24 arasındaki ekipler play-off oynuyor. Play-off aşamasına kalan kulüplere yaklaşık 1 milyon euro ek ödeme yapılırken, son 16 turuna çıkan takımlar 1.5 milyon euro alıyor. Çeyrek finale yükselenler 2.2 milyon euro, yarı finale çıkanlar ise 3.1 milyon euro kazanıyor. Finalde mücadele eden kulüplerden şampiyon olan taraf toplamda 11.4 milyon euro ek gelir elde ediyor.

AVRUPA LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2025-2026 SEZONU NE KADAR?

Lig aşamasını birinci sırada tamamlayıp şampiyon olan bir kulüp, performansa bağlı ödemelerle birlikte yaklaşık 28.6 milyon euro gelir elde edebiliyor. Bu tutar, değer temelli ödemeler hariç olarak hesaplanıyor. Avrupa Ligi şampiyonu ayrıca UEFA Süper Kupa’ya katılım hakkı kazanıyor. Burada 4 milyon euro katılım payı verilirken, maçı kazanan taraf 1 milyon euro ek ödeme alıyor.

Bununla birlikte, Avrupa Ligi şampiyonu bir sonraki sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı elde ediyor. Bu da kulüplere yaklaşık 18.62 milyon euro ek gelir sağlıyor. Geçtiğimiz sezon Tottenham şampiyon olarak yaklaşık 46 milyon euro, finalist Manchester United ise 36 milyon euro kazanmıştı. 2025-2026 sezonunda da takımlar benzer kazançları kasasına koyacak.