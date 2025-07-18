UFC 318 hangi kanalda, ne zaman belli oldu! Max Holloway - Dustin Poirier maçı oynanacak

Max Holloway ile Dustin Poirier karşılaşmasına kısa süre kala UFC 318 maçlarının yayın bilgileri de gündeme taşındı. 20 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek olan maçların yayınlandığı kanal ve maç saatleri ise resmi sitede duyuruldu.
Dünyanın her yerinden takip edilen UFC karşılaşmalarının takvimi belli oldu. UFC 318, 20 Temmuz Pazar sabahı 05.00'te başlayacak. Smoothie King Center’da gerçekleşecek olan turnuvada heyecanla beklenen karşılaşma Max Holloway - Dustin Poirier oldu. İki isim üçüncü kez karşılaşırken BMF kemeri için mücadele edecek. Dünyanın her yerinden takip edilecek olan UFC 318, S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Holloway vs. Poirier 3 için nefesler tutuldu. UFC 318, Ultimate Fighting Championship tarafından düzenlenen etkinlik olurken New Orleans kentindeki Smoothie King Center'da gerçekleşecek. Heyecanla beklenen karşılaşmalar 20 Temmuz Pazar 05.00'te oynanacak.
UFC 318'de oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
Max Holloway - Dustin Poirier
Paulo Costa - Roman Kopylov
Kevin Holland - Daniel Rodriguez
Dan Ige - Patricio Pitbull
Michael Johnson - Daniel Zellhuber
Kyler Phillips - Vinicius Oliveira
Marvin Vettori - Brendan Allen
Francisco Prado - Nikolay Veretennikov
Ateba Gautier - Robert Valentin
Adam Fugitt - Islam Dulatov
Jimmy Crute - Marcin Prachnio
Ryan Spann - Lukasz Brzeski
Brunno Ferreira - Jackson McVey
Carli Judice - Nicolle Caliari
Dünyanın her yerinden takip edilen boks müsabakaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UFC 318, 20 Temmuz Pazar sabahı 05.00'te oynanırken dev karşılaşmalar yaşanacak. Milyonlarca kişinin canlı olarak takip edeceği turnuva S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.