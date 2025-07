UFC 318 hangi kanalda, ne zaman belli oldu! Max Holloway - Dustin Poirier maçı oynanacak

Max Holloway ile Dustin Poirier karşılaşmasına kısa süre kala UFC 318 maçlarının yayın bilgileri de gündeme taşındı. 20 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek olan maçların yayınlandığı kanal ve maç saatleri ise resmi sitede duyuruldu.

UFC 318 HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Dünyanın her yerinden takip edilen UFC karşılaşmalarının takvimi belli oldu. UFC 318, 20 Temmuz Pazar sabahı 05.00'te başlayacak. Smoothie King Center’da gerçekleşecek olan turnuvada heyecanla beklenen karşılaşma Max Holloway - Dustin Poirier oldu. İki isim üçüncü kez karşılaşırken BMF kemeri için mücadele edecek. Dünyanın her yerinden takip edilecek olan UFC 318, S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

UFC 318 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Holloway vs. Poirier 3 için nefesler tutuldu. UFC 318, Ultimate Fighting Championship tarafından düzenlenen etkinlik olurken New Orleans kentindeki Smoothie King Center'da gerçekleşecek. Heyecanla beklenen karşılaşmalar 20 Temmuz Pazar 05.00'te oynanacak.

UFC 318'de oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

Max Holloway - Dustin Poirier

Paulo Costa - Roman Kopylov

Kevin Holland - Daniel Rodriguez

Dan Ige - Patricio Pitbull

Michael Johnson - Daniel Zellhuber

Kyler Phillips - Vinicius Oliveira

Marvin Vettori - Brendan Allen

Francisco Prado - Nikolay Veretennikov

Ateba Gautier - Robert Valentin

Adam Fugitt - Islam Dulatov

Jimmy Crute - Marcin Prachnio

Ryan Spann - Lukasz Brzeski

Brunno Ferreira - Jackson McVey

Carli Judice - Nicolle Caliari

UFC 318 MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Dünyanın her yerinden takip edilen boks müsabakaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UFC 318, 20 Temmuz Pazar sabahı 05.00'te oynanırken dev karşılaşmalar yaşanacak. Milyonlarca kişinin canlı olarak takip edeceği turnuva S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.