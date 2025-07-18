Fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü! Korkunç anlar kamerada



Dün sabah saatlerinde Gaziantep Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, otomobiliyle dönüş yapmak istediği sırada fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, gayrimenkul dükkanının vitrininden içeri girdi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken dükkanın olay anında kapalı olması ve içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir felaketin önüne geçildi. Vitrini yerle bir olan dükkanda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı