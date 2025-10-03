Ufuk Bayraktar tutuklanacak mı, neden son dakika? Hapis istemi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ekranlarda birçok dizide karşımıza çıkan Ufuk Bayraktar hakkında hapis istemi sonrası nedeni de araştırıldı.
Bayraktar için “İş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranı basarak 25 bin TL haraç istediği görüntüleri sonrasında Bayraktar hakkında soruşturma açılmıştı.
Ramiz Dayı karakteri ile adından söz ettiren Ufuk Bayraktar'ın Beyoğlu'nda bir restoranda haraç istediğine dair görüntülerin ardından soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın İstanbul'da bir restoranı basarak haraç istediği anların görüntüleri paylaşılırken soruşturma başlatıldı. Video kısa sürede dolaşıma girerken Bayraktar'ın daha sonrasında da istediği iddia edildi. Bayraktar için hazırlanan iddianamede 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.