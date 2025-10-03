Ufuk Bayraktar tutuklanacak mı, neden son dakika? Hapis istemi

Ekranlarda birçok dizide karşımıza çıkan Ufuk Bayraktar hakkında hapis istemi sonrası nedeni de araştırıldı.

Bayraktar için “İş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranı basarak 25 bin TL haraç istediği görüntüleri sonrasında Bayraktar hakkında soruşturma açılmıştı.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın İstanbul'da bir restoranı basarak haraç istediği anların görüntüleri paylaşılırken soruşturma başlatıldı. Video kısa sürede dolaşıma girerken Bayraktar'ın daha sonrasında da istediği iddia edildi. Bayraktar için hazırlanan iddianamede 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.