Uludağ’da kar yağdı mı? Yılın ilk karı dikkat çekti

Her yıl birçok kişinin gittiği Uludağ'da yılın ilk karı yağdı mı merak ediliyor. Kayak merkezlerinde keyifli vakit geçirmek isteyenler hava durumunu ve kar durumunu inceliyor.

ULUDAĞ'DA KAR YAĞDI MI?

Bu hafta hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Bursa'da etkili olan yağışlar sonrası Uludağ'ın zirvesinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarının 5 dereceleri gördüğü bölgede ilk kar yağışını vatandaşlar kamera ile kaydetti. Bazı bölgelerde dolu etkili olurken havaların serinlemesiyle beraber kar yağışı da ardından geliyor.

Bir grup dağcı da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı. Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçülürken zirvede kar yağışı başladı.

GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI

2025 Şubat ayında Uludağ, son 20 senenin en soğuk kışını yaşadı. Zirvede hava sıcaklığı -14'lere inerken kar kalınlığı da 2 metreyi geçti. Yoğun kar yağışı zaman zaman dağ yolunda ulaşımın aksamasına sebep oldu. Ekipler 7-24 kar mesailerini sürdürdü.