Uludağ’da kar yağdı mı? Yılın ilk karı dikkat çekti

Her kış binlerce kişiyi ağırlayan Uludağ'da kar yağdı mı merak edilirken ilk kar görüntülendi. Bu yıl da birçok kişinin ziyaret etmeyi planladığı Uludağ'da yılın ilk kar yağışı!

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 11:45

Her yıl birçok kişinin gittiği 'da yılın ilk karı yağdı mı merak ediliyor. merkezlerinde keyifli vakit geçirmek isteyenler hava durumunu ve kar durumunu inceliyor.

ULUDAĞ'DA KAR YAĞDI MI?

Bu hafta hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından 'da etkili olan yağışlar sonrası Uludağ'ın zirvesinde başladı. Hava sıcaklıklarının 5 dereceleri gördüğü bölgede ilk kar yağışını vatandaşlar kamera ile kaydetti. Bazı bölgelerde dolu etkili olurken havaların serinlemesiyle beraber kar yağışı da ardından geliyor.

Uludağ’da kar yağdı mı? Yılın ilk karı dikkat çekti

Bir grup dağcı da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı. Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçülürken zirvede kar yağışı başladı.

Uludağ’da kar yağdı mı? Yılın ilk karı dikkat çekti

GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI

2025 Şubat ayında Uludağ, son 20 senenin en soğuk kışını yaşadı. Zirvede hava sıcaklığı -14'lere inerken kar kalınlığı da 2 metreyi geçti. Yoğun kar yağışı zaman zaman dağ yolunda ulaşımın aksamasına sebep oldu. Ekipler 7-24 kar mesailerini sürdürdü.

