Uluslararası Kedi Günü ne zaman, bugün mü? Kedi Gününe özel mesajlar ilgi gördü

8 Ağustos günü kedilere özel bir gün olarak planlandı. Kedi Gününe özel mesajlar evcil hayvan sahipleri tarafından paylaşılırken dostlarımızın hayat kalitesini artırmak ve güzel bir hayat sunabilme farkındalığı oluşturulmak isteniyor.

ULUSLARARASI KEDİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Uluslararası Kedi Günü, dünyanın her yerinde 8 Ağustos günü kutlanıyor. 2002 senesinde Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından kararlaştırılan bu özel günün amacı kediler hakkında farkındalık oluşturmak. Evcil dostlarımızın daha güzel bir hayat yaşamasına yardımcı olmak, sokaktaki zorluklarda onların yanında olmak ve korumaya karşı farkındalık oluşturmak adına dünya çapında kutlanıyor.

ULUSLARASI KEDİ GÜNÜ 17 ŞUBAT MI, 8 AĞUSTOS MU?

Bu özel gün 2002 senesinde Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturulurken dünyanın her yerinde farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Her sene 8 Ağustos tarihinde kutlanıyor. Amaç ise hayvanlara yardım etmek ve onları korumak. Bu iki farkındalığı geliştirmek adına dünyanın her yerinde kutlanıyor.

ULUSLARARASI KEDİ GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ BEĞENİLDİ

Bugün tüm patiler kutlanıyor. Uluslararası Kedi Gününüz mutlu miyavlarla dolsun.

Bir kedi sevin, dünyanız güzelleşsin.

Miyavların en güzeli bugüne özel… Tüm kedilerimizin günü kutlu olsun.

Bir kedi ile hayat paylaşmak, mutluluğun sessiz halini bilmektir.

Patilerinizden sevgi, gözlerinizden huzur eksik olmasın. Mutlu Kedi Günü.

Bugün, tüm sevimli miyavlara teşekkür etme günü.

Kedinizin size bakarken söylediği tek şey var: “Sen benimsin.”

Dünyayı kurtaramazsınız ama bir kediyi mutlu edebilirsiniz. İşte bu yeter.

Kedi sevgisi, kalbinizi ısıtan en güzel battaniyedir.



Miyavlarınız bol, keyfiniz daim olsun. Mutlu Uluslararası Kedi Günü.

Küçük bir patinin hayatınıza kattığı sevgi, dünyalara bedel.



Bugün tüm patiler, mırlamalar ve sevgi dolu bakışlar için özel bir gün; Uluslararası Kedi Gününüz kutlu olsun.

Bir kedi sevmek, sadece onu mutlu etmek değil, aynı zamanda kendi ruhunuza da huzur katmaktır.

Miyavların, mırlamaların ve tatlı uykuların günü geldi; tüm kedilerimizin günü kutlu olsun.

Bir kedi ile hayatı paylaşmak, mutluluğun en sessiz ve en derin halini deneyimlemektir.

Patilerinizden sevgi, gözlerinizden huzur eksik olmasın; bugün kedilere teşekkür etme günü.

Bugün, bize koşulsuz sevgiyi ve sadakati öğreten tüm sevimli dostlarımızın günü.