Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ÜNİDES 5. dönem başvuruları başladı mı nasıl yapılır?

Üniversite Öğrenci Kulüpleri İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 5. Dönem müracaatlarına ilişkin süreç ve başvuru koşulları merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ÜNİDES 5. dönem başvuruları başladı mı nasıl yapılır?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 19:22

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program gençlerin ihtiyaç ve problemlerine çözüm arayan, gelişimlerine katkı sağlayan, kapsayıcı, uygulanabilir ve kalıcı projeleri desteklemeyi amaçlıyor.

ÜNİDES kapsamında 2024-2025 seneleri arasında dört periyotta toplam 81 ilden 5 bin 278 başvuru alınırken, bu müracaatlardan 3 bin 400 proje destek kazanmaya hak kazanmıştı.

ÜNİDES 5. dönem başvuruları başladı mı nasıl yapılır?

ÜNİDES 5. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025-2026 sürecinde ÜNİDES iki periyot halinde uygulanacak.

5. dönem başvuruları 16 Eylül ile 15 Ekim tarihleri arasında, e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak kabul edilecek.

Yeni dönemde; yerel projeler için 75 bin TL’ye kadar, ulusal projeler için 125 bin TL’ye kadar destek sunulacak.

ÜNİDES, Bakanlığın hazırladığı Gençlik Politika Belgesinde yer verilen 11 ana alan çerçevesinde şu projelere destek sağlıyor:

  1. Afet Yönetimi ve Dayanıklılık
  2. Aile ve Değerler
  3. Bilim ve Teknoloji
  4. Çevre ve İklim
  5. Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme
  6. Gençlik Bilgilendirmesi
  7. Gençlik Sağlığı ve Spor
  8. Gönüllülük, Gençlik Katılımı ve Sivil Toplum
  9. İstihdam ve Girişimcilik
  10. Sosyal Kapsayıcılık
  11. Uluslararası Gençlik Çalışmaları

Sıkça Sorulan Sorular

ÜNİDES 5. dönem başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?
Başvurular 16 Eylül - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında e-genc.gsb.gov.tr adresinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
ETİKETLER
#Türkiye
#belediyeler
#Ünİdes
#Gençlik Projeleri
#Gençlik Desteği
#Gençlik Hizmetleri
#Gençlik Politikası
#Gençlik Projeleri
#Unİdes
#Gençlik Hizmetleri
#Gençlik Desteği
#Kapsaciylik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.