ÜNİDES 5. dönem başvuruları başladı mı nasıl yapılır?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program gençlerin ihtiyaç ve problemlerine çözüm arayan, gelişimlerine katkı sağlayan, kapsayıcı, uygulanabilir ve kalıcı projeleri desteklemeyi amaçlıyor.

ÜNİDES kapsamında 2024-2025 seneleri arasında dört periyotta toplam 81 ilden 5 bin 278 başvuru alınırken, bu müracaatlardan 3 bin 400 proje destek kazanmaya hak kazanmıştı.

ÜNİDES 5. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025-2026 sürecinde ÜNİDES iki periyot halinde uygulanacak.

5. dönem başvuruları 16 Eylül ile 15 Ekim tarihleri arasında, e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak kabul edilecek.

Yeni dönemde; yerel projeler için 75 bin TL’ye kadar, ulusal projeler için 125 bin TL’ye kadar destek sunulacak.

ÜNİDES, Bakanlığın hazırladığı Gençlik Politika Belgesinde yer verilen 11 ana alan çerçevesinde şu projelere destek sağlıyor:

Afet Yönetimi ve Dayanıklılık Aile ve Değerler Bilim ve Teknoloji Çevre ve İklim Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme Gençlik Bilgilendirmesi Gençlik Sağlığı ve Spor Gönüllülük, Gençlik Katılımı ve Sivil Toplum İstihdam ve Girişimcilik Sosyal Kapsayıcılık Uluslararası Gençlik Çalışmaları