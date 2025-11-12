Üniversite sınavı ne zaman belli oldu mu? 2026 YKS sınav takvimi

Lise son sınıf gençleri ile mezun durumda olan öğrencilerin dahil olacağı üniversite sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor.

Sınav tarihleri her yıl ÖSYM yıllık planı çerçevesinde açıklanıyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS NE ZAMAN?

Üniversite sınavının tarihi henüz duyurulmadı.

Geçen dönem 21–22 Haziran tarihlerinde yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvurular 6 Şubat ile 13 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

2026 YKS tarihi, ÖSYM tarafından paylaşılacak resmi takvimle birlikte kesinlik kazanacak.