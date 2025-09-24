Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Eylül ayı gece pazarının tarihi duyuruldu

Popüler FPS oyunu Valorant'ın gece pazarı etkinliğinin ne zaman başlayacağı duyuruldu. Oyuncuların yoğun bir ilgiyle beklediği etkinlik bu hafta oyuna eklenecek. Oyuncular tarafından Valorant gece pazarı ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Eylül ayı gece pazarının tarihi duyuruldu
tarafından geliştirilen FPS oyunu 'a belirli aralıklar ile Gece Pazarı etkinliği ekleniyor.

Oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Valorant Gece Pazarı etkinliğinin ne zaman, saat kaçta geleceği belli oldu. Riot Games, 2025 Eylül ayı Valorant gece pazarı tarihini duyurdu.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Eylül ayı gece pazarının tarihi duyuruldu

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK 2025?

Valorant'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre gece pazarı etkinliği 25 Eylül 2025 Çarşamba günü oyuna eklenecek.

Etkinliği 24 Eylül'ü 25 Eylül'e bağlayan gece saat 03.00'te yapılacak güncellemeyle birlikte oyunda aktif edilmesi bekleniyor.

İki hafta boyunca oyunda kalacak olan etkinlik 9 Ekim 2025 tarihinde ise sona erecek. Bir sonraki gece pazarının ise 2025 Aralık ayında oyuna eklenmesi bekleniyor.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, saat kaçta gelecek? 2025 Eylül ayı gece pazarının tarihi duyuruldu

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Valorant Gece Pazarı etkinliği oyuncuların indirimli bir şekilde silah kaplaması satın almasına imkan sağlıyor.

Her oyuncuya rastgele 5 adet silah kaplamasında farklı oranlarda indirim yapılıyor. İndirim oranları da her oyuncuda farklı olabiliyor.

