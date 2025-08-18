Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Resmi çıkış tarihi açıklandı

Riot Games tarafından 2 Haziran 2020 tarihine piyasaya sürülen FPS oyunu Valorant, kısa sürede popüler hale geldi. Valve tarafından geliştirilen CS:GO'ya rakip olmayı başaran oyun, kısa sürede büyük kitlelere ulaştı.

Riot Games, Valorant'ın bu başarısını şimdi ise mobil platformlara da taşımayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıllarda firma, Valorant'ın mobil versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı. Valorant'ın mobil versiyonunun kapalı ve açık beta süreçleri Çin'de gerçekleştirildi. Şimdi ise Riot Games, Valorant Mobile'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Oyunseverler tarafından Valorant Mobile'in ne zaman çıkacağı ve nereden indirileceği araştırılmaya başlandı.

VALORANT MOBİLE NE ZAMAN AÇIKACAK ?

Riot Games tarafından açıklanan bilgilere göre Valorant Mobile, 19 Ağustos 2025 tarihinde çıkış yapacak. Oyun ilk aşamada sadece Çin'de yaşayan oyuncular tarafından oynanabilecek. İlerleyen süreçte Valorant Mobile'in diğer ülkelere de getirilmesi bekleniyor. Türkiye hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

VALORANT MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?

Valorant Mobile, Çin'de yaşayan kullanıcılar haricinde indirilemeyecek. Çin'de yaşayan oyuncular ise AppStore veya Play Store gibi marketler aracılığıyla oyunu indirebilecekler. Türkiye'de Valorant Mobile'in ne zaman çıkacağına dair resmi bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.