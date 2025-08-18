Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Resmi çıkış tarihi açıklandı

Riot Games'in FPS oyunu Valorant'ın mobil versiyonu için beklenen gün geldi. Oyuncuların yıllardır beklediği Valorant Mobil'in çıkış tarihi belli oldu. Oyuncular tarafından Valorant Mobile'in ne zaman çıkacağı ve nereden indirileceği merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Resmi çıkış tarihi açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 12:07

tarafından 2 Haziran 2020 tarihine piyasaya sürülen FPS oyunu , kısa sürede popüler hale geldi. Valve tarafından geliştirilen CS:GO'ya rakip olmayı başaran oyun, kısa sürede büyük kitlelere ulaştı.

Riot Games, Valorant'ın bu başarısını şimdi ise mobil platformlara da taşımayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıllarda firma, Valorant'ın mobil versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı. Valorant'ın mobil versiyonunun kapalı ve açık beta süreçleri 'de gerçekleştirildi. Şimdi ise Riot Games, Valorant Mobile'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Oyunseverler tarafından Valorant Mobile'in ne zaman çıkacağı ve nereden indirileceği araştırılmaya başlandı.

Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Resmi çıkış tarihi açıklandı

VALORANT MOBİLE NE ZAMAN AÇIKACAK ?

Riot Games tarafından açıklanan bilgilere göre Valorant Mobile, 19 Ağustos 2025 tarihinde çıkış yapacak. Oyun ilk aşamada sadece Çin'de yaşayan oyuncular tarafından oynanabilecek. İlerleyen süreçte Valorant Mobile'in diğer ülkelere de getirilmesi bekleniyor. Türkiye hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Resmi çıkış tarihi açıklandı

VALORANT MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?

Valorant Mobile, Çin'de yaşayan kullanıcılar haricinde indirilemeyecek. Çin'de yaşayan oyuncular ise AppStore veya Play Store gibi marketler aracılığıyla oyunu indirebilecekler. Türkiye'de Valorant Mobile'in ne zaman çıkacağına dair resmi bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#valorant
#çin
#riot games
#mobil oyun
#Oyun İncelemesi
#Valorant Mobile
#Fps
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.