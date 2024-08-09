Van Gölü'ne giren çocukların saçları suyun sodalı yapısından dolayı sarıya dönüyor

09 Ağustos 2024 10:40 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:04

Türkiye'nin turizm açısından da önemli göllerinden biri olan Van Gölü'nden her anlamda faydalanmaya devam ediyoruz!

Son günlerde gündem olan Van Gölü'ne giren çocukların saçları sararıyor başlıklarının ardından bu suyun yapısında ne olduğu araştırılmaya başlandı.

Hassas tene sahip olanların ise aklında tek soru vardı: "Van Gölü teni de sarartır mı, zarar verir mi?"

VAN GÖLÜ'NE GİREN ÇOCUKLARIN SAÇLARI SAPSARI OLUYOR!

En büyük sodalı göl olan Van Gölü'ne giren çocukların saçları sararıyor.

Uzun zamandır görülen bu olay, son günlerde daha da gündem oldu.

Sodalı suyun saçları sarartması hakkında İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji (Cildiye) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, “Çocuklar uzun süre maruz kalınca bu açıcı etkilerden dolayı saçları sararıyor.

Kışa doğru tekrar normale dönüyor. Çocuklar için herhangi bir zararı yok. Tabi çocukların cildinin yanmaması lazım. Vücutlarını korumaları lazım. Her bir yanık cilt kanseri riskini arttırır. O açıdan saçlarımız sararsın ama vücudumuz yanmasın diyoruz” sözlerini dile getirdi.

VAN GÖLÜ SAÇLARI NASIL SARARTIYOR?

Geçtiğimiz günlerde Van Gölü'ne giren çocukların saçlarının sarıya dönmesi gündem olmuştu. Uzmanlar ise saçların sararmasının sebebini gölün sodalı olmasından kaynaklandığını söylüyor. Tatvan Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Yunus Yakut, konuyla ilişkin sorulara şöyle cevap verdi:

"Göle giren çocukların gölden çıktıktan sonra saçlarını tatlı suyla yıkamamaları ve bunun devamında yıkanmayan saçlardaki soda etkisinin güneşle temas etmesi nedeniyle saçlar renk değiştiriyor”

VAN GÖLÜ SAÇLARI SARARTIYOR MU, NEDEN?

Gölün sodalı olmasından dolayı güneşle temas etmesi halinde saç renginde açılmalar oluyor. Gölden çıktıktan sonra tatlı su ile yıkanmaması nedeniyle saçlarda sodalı suyun kalmasının ardından güneş teması ile saçlarda sararmalar meydana gelebiliyor.

GÖL NEDEN SODALI?

Van Gölü, sodalı ve tuzlu olurken tuzluluk oranı 019 iken, pH 9.8.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinirken nedeni akarsulardan göle dökülen suyun gölde birikmesi ve suyun buharlaşmasından kaynaklı oluyor.

Doğu Toros ile Aladağların arasında olan tektonik oluşumun batısında bulunan gölün batısında ve kuzeybatısında sönmüş volkanlar bulunuyor. Süphan Dağı ve Nemrut Dağı ise sönen volkanlar arasında yer aldı.

Nemrut Dağından akan lavlar uzunluğu 60 km'yi aşan bir akım oluşturması nedeniyle Van Çukuru ile Muş Çukuru arasındaki su akımını engelleyince göl oluşumu gerçekleşti.