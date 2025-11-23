Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Keçiörengücü ile bugün karşılaşacak

Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşmaları son sürat devam ediyor. Bugün Vanspor ile Ankara Keçiörengücü TFF 1. Lig'de karşı karşıya gelecek.

Kritik karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala taraftarlar tarafından Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.

VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Vanspor - Ankara Keçiörengücü maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Vanspor bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 20 puan toplayan Vanspor ligde 10. sırada yer alıyor. Vanspor, Keçiörengücü karşılaşmasından 3 puan alarak, milli ara öncesi aldığı mağlubiyeti taraftarına unutturmayı hedefliyor.

Ankara Keçiörengücü ise bu sezon oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 17 puanla 13. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü son 2 haftada ise galibiyet aldı. Ankara Keçiörengücü bugün Vanspor'u deplasmanda yenerek galibiyet serisini üçe çıkarmayı hedefliyor.

VANSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 14. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Vanspor - Ankara Keçiörengücü maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Mehmet Şengül gerçekleştirecek. TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Volkan Aydın olurken, VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak.