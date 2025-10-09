Vapur seferleri iptal mi? 9 Ekim İstanbul Şehit Hatları iptal vapur seferleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı vatandşalar tarafından İstanbul'da vapur seferleri iptal mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Şehir Hatları tarafından konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 9 EKİM?

İstanbul Şehir Hatları tarafından açıklanan bilgilere göre bugün bazı vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Açıklamada Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması ve Kınalıada-Burgazada-Heybeli-Büyükada-Maltepe hattında yapılacak olan bütün seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Devam etmekte olan seferlerde ise hava muhalefeti sebebiyle gecikmelerin yaşanabileceği belirtildi.

VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da iptal edilen vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar tekrardan başlayamayacağı belirtildi. Seferlerin yeniden başlamasıyla ilgili Şehir Hatları tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

BUDO SEFERLERİP İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise bugün altı seferin fırtına nedeniyle yapılmayacağını belirtti. BUDO tarafından açıklanan iptal seferler ise şöyle:

"Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

Saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

Saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)"