Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Vapur seferleri iptal mi? 9 Ekim İstanbul Şehit Hatları iptal vapur seferleri

Bugün İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Vatandaşlar tarafından vapur seferleri iptal mi, ne zaman başlayacak sorularının cevabı araştırılıyor. Şehit Hatları 9 Ekim 2025 Perşembe günü iptal olan seferleri duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vapur seferleri iptal mi? 9 Ekim İstanbul Şehit Hatları iptal vapur seferleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 10:25

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün 'da sabah saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. Yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı vatandşalar tarafından İstanbul'da seferleri iptal mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Şehir Hatları tarafından konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

Vapur seferleri iptal mi? 9 Ekim İstanbul Şehit Hatları iptal vapur seferleri

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 9 EKİM?

İstanbul Şehir Hatları tarafından açıklanan bilgilere göre bugün bazı vapur seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Açıklamada Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması ve Kınalıada-Burgazada-Heybeli-Büyükada-Maltepe hattında yapılacak olan bütün seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Devam etmekte olan seferlerde ise hava muhalefeti sebebiyle gecikmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Vapur seferleri iptal mi? 9 Ekim İstanbul Şehit Hatları iptal vapur seferleri

VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da iptal edilen vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar tekrardan başlayamayacağı belirtildi. Seferlerin yeniden başlamasıyla ilgili Şehir Hatları tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Vapur seferleri iptal mi? 9 Ekim İstanbul Şehit Hatları iptal vapur seferleri

BUDO SEFERLERİP İPTAL Mİ?

Deniz Otobüsleri () ise bugün altı seferin fırtına nedeniyle yapılmayacağını belirtti. BUDO tarafından açıklanan iptal seferler ise şöyle:

"Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

Saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

Saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)"

ETİKETLER
#istanbul
#bursa
#yağış
#meteoroloji
#vapur
#budo
#sefer iptali
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.