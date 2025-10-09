Menü Kapat
17°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: GSMH yüzde 64 yükseldi, tasarruflar geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verilerini paylaştı. Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 64,3 artarak 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin TL oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
10:22
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
10:26

tarafından açıklanan verilere göre GSMH %64,3 arttı — 44 trilyon TL oldu. Bu verilere göre ekonomisinde üretilen toplam mal ve hizmetlerin parasal değerinin geçen yıla göre büyük oranda arttı.

TÜİK açıkladı: GSMH yüzde 64 yükseldi, tasarruflar geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verisini açıkladı. Buna göre, GSMH 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 64,3 artarak 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin TL oldu.

TÜİK açıkladı: GSMH yüzde 64 yükseldi, tasarruflar geriledi!

MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN 2024 YILI KATMA DEĞER İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 59,4 OLDU

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2024 yılında yüzde 59,4 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.

TÜİK açıkladı: GSMH yüzde 64 yükseldi, tasarruflar geriledi!

TOPLAM GAYRİSAFİ TASARRUFUN GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA'YA (GSYH) ORANI YÜZDE 30,1 OLDU

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2024 yılında toplam için yüzde 30,1 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 18,9 hanehalkı için yüzde 6,9 mali şirketler için yüzde 2,7 ve genel devlet için yüzde 1,5 oldu.

TÜİK açıkladı: GSMH yüzde 64 yükseldi, tasarruflar geriledi!

GAYRİSAFİ HANEHALKI TASARRUF ORANI 2024 YILI İÇİN YÜZDE 11,3 OLDU

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan oranı, 2023 yılında yüzde 11,8 iken 2024 yılında yüzde 11,3 oldu.

TÜİK açıkladı: GSMH yüzde 64 yükseldi, tasarruflar geriledi!

NET BORÇ VERME/NET BORÇ ALMA İŞLEMİNİN GSYH'YE ORANI TOPLAM EKONOMİ İÇİN YÜZDE -0,7 OLDU

Toplam ekonomi 2023 yılında GSYH'nin yüzde 2,8 ile net borç alan pozisyondayken, 2024 yılında yüzde 0,7 ile net borç alan pozisyonda oldu.

Nakit ihtiyacı için çözüm çoğaldı! Faizsiz kredide limitler yükseldi
EYT kaçırıp kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun kimin ne zaman emekli olacağını açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#tüik
#tasarruf
#Katma Değerli Ürün
#Gsmh
#Ekonomi
