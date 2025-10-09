HDP ilçe binasına silahla giren sanığın yargılandığı davada karar

Bahçelievler'de 2021 yılında HDP İlçe Teşkilatı'na giderek kendisini sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini öne sürdüğü şahıslara bıçak ve silahla hakaret eden şahsın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmederken, iki suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bahçelievler'de 28 Aralık 2021 tarihinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda gözaltına alınan şahsın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.E.S. ile tarafların avukatları katıldı.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Önceki celse cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, sanığın üzerine atılı ‘öldürmeye teşebbüs' suçuna yönelik suç unsurlarının oluşmadığı, eylemin R. isimli şahıs yönünden bıçak ile kasten yaralama suçunu oluşturduğu, sanığın müşteki İ.G.'ye yönelik eyleminde cezalandırılması için yeterli delil bulunmadığı, sanığın müşteki R.D.'ye yönelik ‘yaralama' suçundan ve tüm katılanlara yönelik tehdit ve hakaret suçundan cezalandırılması için yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı belirtilmişti. Mütalaada sanık M.E.S. hakkında müşteki R.D.'ye yönelik ‘silahla kasten yaralama' ve tüm müştekilere yönelik ‘birden fazla kişiye karşı zincirleme şekilde hakaret' suçlarından toplamda 11 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Duruşmada son sözü sorulan tutuksuz sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Duruşmada sanık avukatı Buket Tekışık'ın savunma dilekçesi de dava dosyasına eklendi.

SANIK İÇİN 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.E.S.'nin müştekilere yönelik ‘silahla tehdit' ve müşteki R.D.'ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın 3 müştekiye yönelik ‘hakaret' suçundan ise 6 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, müşteki İ.G.'ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmederek, üzerine atılı iki suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDE 36 YIL TALEP EDİLMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İ.G. ve R.D. ‘müşteki', M.E.S. ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. İddianamede şüphelinin HDP'liler tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine konuşmak için binaya gittiği, bina içerisinde bulunan lavaboya girdiği, bina içerisindeki parti görevlilerinin şüpheliye çay ikram ettiği, şahsın çayı alarak yere fırlattığı anlatılmıştı. M.E.S.'nin olay yerinde bulunan şahıslara üzerinde bulunan bıçak ve tabancalarla tehdit ve küfür ettiği belirtilen iddianamede, parti binasında bulunan kişilerin şahsı darp etmeye başladıkları, bu esnada şüphelinin üstünde bulunan 2 adet kurusıkı silahın ve 1 adet bıçağın binada bulunanlar tarafından alındıktan sonra şahsın darbedilerek sokağa atıldığı, şahsın sokak içerisinde bulunan ekmek fırınına sığındığı bilgisine yer verilmişti. Hazırlanan iddianamede, şüpheli M.E.S. hakkında müştekiler İ.G. ve R.D.'ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 20'şer yıldan 36'şar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.