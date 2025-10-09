Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

HDP ilçe binasına silahla giren sanığın yargılandığı davada karar

İstanbul Bahçelievler'de HDP İlçe Teşkilatı binasına giderek kendisini sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini ileri sürdüğü kişilere bıçak ve tabancayla hakaret eden ve çıkan arbedenin ardından oradan ayrılan, daha sonra gözaltına alınan şahsın yargılandığı dava karar çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
HDP ilçe binasına silahla giren sanığın yargılandığı davada karar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 10:15

'de 2021 yılında İlçe Teşkilatı'na giderek kendisini sosyal medya üzerinden ettiğini öne sürdüğü şahıslara ve silahla eden şahsın yargılandığı karara bağlandı. Mahkeme sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmederken, iki suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bahçelievler'de 28 Aralık 2021 tarihinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda gözaltına alınan şahsın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.E.S. ile tarafların avukatları katıldı.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Önceki celse cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, sanığın üzerine atılı ‘öldürmeye teşebbüs' suçuna yönelik suç unsurlarının oluşmadığı, eylemin R. isimli şahıs yönünden bıçak ile kasten yaralama suçunu oluşturduğu, sanığın müşteki İ.G.'ye yönelik eyleminde cezalandırılması için yeterli delil bulunmadığı, sanığın müşteki R.D.'ye yönelik ‘yaralama' suçundan ve tüm katılanlara yönelik tehdit ve hakaret suçundan cezalandırılması için yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı belirtilmişti. Mütalaada sanık M.E.S. hakkında müşteki R.D.'ye yönelik ‘silahla kasten yaralama' ve tüm müştekilere yönelik ‘birden fazla kişiye karşı zincirleme şekilde hakaret' suçlarından toplamda 11 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
Duruşmada son sözü sorulan tutuksuz sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Duruşmada sanık avukatı Buket Tekışık'ın savunma dilekçesi de dava dosyasına eklendi.

HDP ilçe binasına silahla giren sanığın yargılandığı davada karar

SANIK İÇİN 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.E.S.'nin müştekilere yönelik ‘silahla tehdit' ve müşteki R.D.'ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın 3 müştekiye yönelik ‘hakaret' suçundan ise 6 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, müşteki İ.G.'ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmederek, üzerine atılı iki suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDE 36 YIL TALEP EDİLMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İ.G. ve R.D. ‘müşteki', M.E.S. ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. İddianamede şüphelinin HDP'liler tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine konuşmak için binaya gittiği, bina içerisinde bulunan lavaboya girdiği, bina içerisindeki parti görevlilerinin şüpheliye çay ikram ettiği, şahsın çayı alarak yere fırlattığı anlatılmıştı. M.E.S.'nin olay yerinde bulunan şahıslara üzerinde bulunan bıçak ve tabancalarla tehdit ve küfür ettiği belirtilen iddianamede, parti binasında bulunan kişilerin şahsı darp etmeye başladıkları, bu esnada şüphelinin üstünde bulunan 2 adet kurusıkı silahın ve 1 adet bıçağın binada bulunanlar tarafından alındıktan sonra şahsın darbedilerek sokağa atıldığı, şahsın sokak içerisinde bulunan ekmek fırınına sığındığı bilgisine yer verilmişti. Hazırlanan iddianamede, şüpheli M.E.S. hakkında müştekiler İ.G. ve R.D.'ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 20'şer yıldan 36'şar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: PKK'dan önce DEM Parti silah bıraksın!
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama! Siyaset ve hukuk vurgusu dikkat çekti
ETİKETLER
#bahçelievler
#hakaret
#tehdit
#bıçak
#silah
#dava
#HDP
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.