16°
Gündem
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: PKK'dan önce DEM Parti silah bıraksın!

Terörsüz Türkiye süreci, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adımlarıyla başlarken, PKK’nın Irak’ın kuzeyinde silah yakma eylemi barışın umutlarını artırdı. Ancak DEM Parti’nin TBMM’deki tartışmalı davranışları, süreci sekteye uğratacak adımlar olarak değerlendirildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şamil Tayyar; ‘PKK’dan önce DEM Parti silahları bıraksın’ diyerek önemli mesajlar verdi.

Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: PKK'dan önce DEM Parti silah bıraksın!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
17:03
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
17:47

’de terörün sona erdirilmesi ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi amacıyla başlatılan süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önemli bir yol katetti.

Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: PKK'dan önce DEM Parti silah bıraksın!

’nın Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği sembolik silah yakma eylemi, bu süreçte olumlu bir adım olarak görülürken, ’nin TBMM’de sergilediği tutum, iklimine resmen gölge düşürdü.

Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: PKK'dan önce DEM Parti silah bıraksın!

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BİTİYOR MU?

DEM Parti heyetinin, meclis sıralarında terörist başı Abdullah ’a yönelik sloganlar atması ve sürece uygun olmayan davranışlar sergilemesi, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: PKK'dan önce DEM Parti silah bıraksın!

Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “PKK’dan önce DEM Parti silah bıraksın” diyerek sürece zarar veren tavırları eleştirdi.

Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: PKK'dan önce DEM Parti silah bıraksın!

'DEM PARTİ SÜRECE ZARAR VERİYOR!'

Terörsüz Türkiye süreci, toplumun tüm kesimlerinin beklentisi olan barış ve huzur ortamını oluşturma hedefiyle ilerlerken, DEM Parti’nin TBMM’deki eylemleri, bu hassas süreçte yeni bir tartışma konusu başlattı. Parti heyetinin, meclis kürsüsünde ülkenin doğusunu “Kürdistan” olarak nitelendirmesi ve Abdullah Öcalan için bölücü sloganlar atması, birlik ve beraberlik ruhuna zarar verdiği gerekçesiyle oldukça tepki çekti.

Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: PKK'dan önce DEM Parti silah bıraksın!

'SABIRLA DURUYORUZ!'

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürece yönelik tehdit edici tavırların DEM Parti’den geldiğini vurguladı. Tayyar, “Hani deniyor ya, çözüm sürecini akamete uğratacak ifadelerden uzak durun. Duruyoruz, sabırla. Dileğimiz; terörün bitmesi, kardeşlik hukukunun tesis edilmesi. Ancak başından beri sürece ilişkin en tehdit edici tavır, DEM’den geliyor,” ifadelerine yer verdi.

Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: PKK'dan önce DEM Parti silah bıraksın!

'PKK'DAN ÖNCE DEM PARTİ SİLAH BIRAKSIN!'

Tayyar, açıklamasında, DEM Parti’nin meclis çatısı altında sergilediği tutumun, toplumun sinir uçlarına dokunduğunu ve ayrıştırıcı bir dil kullanılarak barış ikliminin oluşturulmasının mümkün olmadığını belirtti. “Meclis’te ülkenin doğusunun ‘Kürdistan’ diyerek ayrıştırılması, Öcalan için bölücü sloganlar atılması, olmadı,” diyen Tayyar, barış sürecinin başarıya ulaşması için DEM Parti’nin öncelikle kendi “silahlarını” bırakması gerektiğini savundu.

Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: PKK'dan önce DEM Parti silah bıraksın!

Toplumdan gelen yoğun mesajlar üzerine bu açıklamayı yaptığını ifade eden Tayyar, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için tüm tarafların sorumlu davranması gerektiğini ifade etti.

TGRT Haber
