Şamil Tayyar'dan bomba iddia! Özel dönemi bitti, Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili yaşanan gelişme siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler hakkında, ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verilmişti.

KONGRE İPTAL EDİLDİ

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

Söz konusu duruma ilişkin bir paylaşım yapan AKP’li Şamil Tayyar, şunları yazdı:

'KURULTAY SÜRECİNİ SIFIRDAN BAŞLATIR'

"CHP İstanbul İl Kurultayının iptal kararıyla, taşlar yerinden oynadı ve Özgür Özel dönemi bitti. Özel’in genel başkan seçildiği 38.Olağan Kurultay’da oy kullanan 196 İstanbul delegesinin görevden alınması, Ankara’da 15 Eylül’deki CHP Kurultayının iptaline ilişkin davayı da aynı yönde etkileyecektir.

Bu durumda, İstanbul’da İl Başkanı olarak Gürsel Tekin dönemi başlarken, Ankara’da Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturması yüksek ihtimal.

Mahkemenin iptal kararı karşısında tahminim, Kılıçdaroğlu’nun da görevi kabul edeceği yönündedir.

Muhtemeldir, Ankara’daki kararla CHP’nin tüm ülke genelindeki kongre süreci durdurulur, 38. kurultay delegeleri görevden alınır, eski PM görevine devam eder.

Kılıçdaroğlu yönetimindeki eski PM, yeni kurultay sürecini sıfırdan başlatır.

En geç 1 yıl içinde CHP’nin yeni kurultayı yapılmak zorundadır.

Yani. CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir."

