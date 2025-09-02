Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Şamil Tayyar'dan bomba iddia! Özel dönemi bitti, Kılıçdaroğlu geri dönüyor

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine mahkeme kararıyla İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in atanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Özgür Özel dönemi bitti, CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturması yüksek ihtimal" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şamil Tayyar'dan bomba iddia! Özel dönemi bitti, Kılıçdaroğlu geri dönüyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 20:16

İstanbul İl Kongresi ile ilgili yaşanan gelişme siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ’in de bulunduğu şüpheliler hakkında, ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verilmişti.

Şamil Tayyar'dan bomba iddia! Özel dönemi bitti, Kılıçdaroğlu geri dönüyor

KONGRE İPTAL EDİLDİ

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

Şamil Tayyar'dan bomba iddia! Özel dönemi bitti, Kılıçdaroğlu geri dönüyor

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

Söz konusu duruma ilişkin bir paylaşım yapan AKP’li Şamil Tayyar, şunları yazdı:

Şamil Tayyar'dan bomba iddia! Özel dönemi bitti, Kılıçdaroğlu geri dönüyor

'KURULTAY SÜRECİNİ SIFIRDAN BAŞLATIR'

"CHP İstanbul İl Kurultayının iptal kararıyla, taşlar yerinden oynadı ve Özgür Özel dönemi bitti. Özel’in genel başkan seçildiği 38.Olağan ’da oy kullanan 196 İstanbul delegesinin görevden alınması, Ankara’da 15 Eylül’deki CHP Kurultayının iptaline ilişkin davayı da aynı yönde etkileyecektir.

Bu durumda, İstanbul’da İl Başkanı olarak Gürsel Tekin dönemi başlarken, Ankara’da Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturması yüksek ihtimal.

Mahkemenin iptal kararı karşısında tahminim, Kılıçdaroğlu’nun da görevi kabul edeceği yönündedir.

Muhtemeldir, Ankara’daki kararla CHP’nin tüm ülke genelindeki kongre süreci durdurulur, 38. kurultay delegeleri görevden alınır, eski PM görevine devam eder.

Kılıçdaroğlu yönetimindeki eski PM, yeni kurultay sürecini sıfırdan başlatır.

En geç 1 yıl içinde CHP’nin yeni kurultayı yapılmak zorundadır.

Yani. CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir."

https://x.com/samiltayyar27/status/1962889536746205616

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lütfü Savaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yorum: Yanlış yapmadıklarını ispat edene kadar görev almasınlar
AK Parti eski vekili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! 'CHP yeni istifa şoklarına hazır olsun'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e 'organize kötülük' tepkisi
ETİKETLER
#chp
#kurultay
#özgür çelik
#istanbul il başkanlığı
#Siyaseti
#Kongre İptali
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.