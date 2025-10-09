Altın rekoru gölgesinde gizli yükseliş konuşuluyor! Gümüş yatırımcının dengesini sarstı, ekonomistler rapor yayınladı

Altın fiyatları 4 bin doları aşarak rekor tazelemeye devam ediyor. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 408 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar altının alım fırsatını takip ederken kuyumcular ve ekonomistler sene sonu için ortak yükseliş açıklaması yapıyor. Altın hareketliliğini devam ettirirken gözler gümüşe de döndü.

GÜMÜŞ ATAK YAPTI

Gümüş ise günlük bazda 49 doları aşarak 48,994 dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve bu yıl yüzde 67,55 değer kazanarak altının yüzde 54,13'lük yükselişini geride bıraktı. Gümüş, altının yükselişinin gölgesinde hızlı bir atak yaptı.

Gümüşün fiyatı, altının 4.070,50 dolarlık fiyatıyla karşılaştırıldığında cüzi bir seviyede, ancak beyaz metal bu yıl şimdiye kadar %67,55, yani altının %54,13'lük artışından %13,42 daha fazla değer kazandı.

Dow Jones Piyasa Verileri ekibine göre, 15 yıldır böylesine yüksek bir performans görülmemişti. Bu, gümüşte 1979'dan bu yana bugüne kadarki en büyük artış. Platin dışındaki diğer büyük metallerin çoğu, bu yıl gümüşün yükselişini geçemiyor. Gümüşün yükselişinin temelinde, artan endüstriyel talep yatıyor.

''ALTIN BAKIRA BİLE SIZIYOR''

Gavekal Research'ün kurucu ortağı ve CEO'su Louis-Vincent Gave, geçen hafta yayınladığı bir raporda, "Altındaki boğa piyasası artık gümüş, platin ve paladyuma da sıçradı ve hatta bakıra bile sızıyor gibi görünüyor" diye yazdı.

Sprott Asset Management Piyasa Stratejisti Paul Wong, "Görüşümüze göre, gümüş fiyatının yükselmeye devam etmesi için, gümüş eşya gibi düşük ekonomik katma değerli gümüş kullanım alanlarında ciddi bir talep kaybı yaşanması gerekiyor." dedi.

Ekonomistlerin peş peşe açıklamaları sonrası yatırımcılar altının alım fırsatını takip ederken gümüş rekorunu da es geçmiyor. Yıl sonuna kadar gümüşe talebin artacağı düşünüyor.