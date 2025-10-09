Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Altın rekoru gölgesinde gizli yükseliş konuşuluyor! Gümüş yatırımcının dengesini sarstı, ekonomistler rapor yayınladı

Altın fiyatları rekoru platini hatta bakırı bile etkiledi. Ancak piyasalarda gümüşün sürpriz çıkışı konuşuluyor. Ekonomistler yıl sonunu işaret ederek altının gölgesinde gümüşün gizlice yükseldiğini ve rekor tazelemeye devam edeceğini ön görüyor. Gümüş fiyatlarıyla ilgili çarpıcı analiz yayınlandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 10:21

fiyatları 4 bin doları aşarak tazelemeye devam ediyor. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 408 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar altının alım fırsatını takip ederken kuyumcular ve ekonomistler sene sonu için ortak yükseliş açıklaması yapıyor. Altın hareketliliğini devam ettirirken gözler gümüşe de döndü.

Altın rekoru gölgesinde gizli yükseliş konuşuluyor! Gümüş yatırımcının dengesini sarstı, ekonomistler rapor yayınladı

GÜMÜŞ ATAK YAPTI

ise günlük bazda 49 doları aşarak 48,994 dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve bu yıl yüzde 67,55 değer kazanarak altının yüzde 54,13'lük yükselişini geride bıraktı. Gümüş, altının yükselişinin gölgesinde hızlı bir atak yaptı.

Gümüşün fiyatı, altının 4.070,50 dolarlık fiyatıyla karşılaştırıldığında cüzi bir seviyede, ancak beyaz metal bu yıl şimdiye kadar %67,55, yani altının %54,13'lük artışından %13,42 daha fazla değer kazandı.

Dow Jones Verileri ekibine göre, 15 yıldır böylesine yüksek bir performans görülmemişti. Bu, gümüşte 1979'dan bu yana bugüne kadarki en büyük artış. Platin dışındaki diğer büyük metallerin çoğu, bu yıl gümüşün yükselişini geçemiyor. Gümüşün yükselişinin temelinde, artan endüstriyel talep yatıyor.

Altın rekoru gölgesinde gizli yükseliş konuşuluyor! Gümüş yatırımcının dengesini sarstı, ekonomistler rapor yayınladı

''ALTIN BAKIRA BİLE SIZIYOR''

Gavekal Research'ün kurucu ortağı ve CEO'su Louis-Vincent Gave, geçen hafta yayınladığı bir raporda, "Altındaki boğa piyasası artık gümüş, platin ve paladyuma da sıçradı ve hatta bakıra bile sızıyor gibi görünüyor" diye yazdı.

Sprott Asset Management Piyasa Stratejisti Paul Wong, "Görüşümüze göre, gümüş fiyatının yükselmeye devam etmesi için, gümüş eşya gibi düşük ekonomik katma değerli gümüş kullanım alanlarında ciddi bir talep kaybı yaşanması gerekiyor." dedi.

Altın rekoru gölgesinde gizli yükseliş konuşuluyor! Gümüş yatırımcının dengesini sarstı, ekonomistler rapor yayınladı

Ekonomistlerin peş peşe açıklamaları sonrası yatırımcılar altının alım fırsatını takip ederken gümüş rekorunu da es geçmiyor. Yıl sonuna kadar gümüşe talebin artacağı düşünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son 14 yılın zirvesini gördü: Yatırımcısı çok kazandı
ETİKETLER
#altın
#piyasa
#gümüş
#yatırım
#meta
#rekor
#rapor
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.