Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Vapur seferleri iptal mi son dakika? 14 Ağustos Şehir Hatları iptal seferleri açıkladı

Bugün İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Vapur seferlerinin yanı sıra bazı feribot seferleri de iptal edildi. Vatandaşlar tarafından vapur seferleri iptal mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

Vapur seferleri iptal mi son dakika? 14 Ağustos Şehir Hatları iptal seferleri açıkladı
14.08.2025
14.08.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün 'da havanın rüzgarlı olması bekleniyor. Yaşanan olumsuz nedeniyle bazı feribot ve vapur seferleri iptal edildi.

Vatandaşlar tarafından vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal sorularının cevapları araştırılıyor.

Vapur seferleri iptal mi son dakika? 14 Ağustos Şehir Hatları iptal seferleri açıkladı

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA 14 AĞUSTOS?

İstanbul Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün elverişsiz hava koşulları sebebiyle saat 10.35 Sarıyer-Anadolu Kavağı-Poyraz hattı seferi Poyraz iskelesine uğramayacak.

Saat 13.20'de gerçekleştirilecek olan Anadolu Kavağı-Poyraz seferi de iptal edildi.

Vapur seferleri iptal mi son dakika? 14 Ağustos Şehir Hatları iptal seferleri açıkladı

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ 14 AĞUSTOS?

Erdek ile Adalar hattına ulaşım sağlayan GESTAŞ AŞ.'den yapılan duyuruya göre bugün Narlı-Marmara hattında Narlı'dan 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 17.45 kalkışlı seferler iptal edildi.

Ayrıca Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan ise 14.30 kalkışlı seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

ETİKETLER
#rüzgar
#hava koşulları
#İstanbul
#Vapur Seferleri Iptali
#Feribot Seferleri Iptali
#Aktüel
