Vapur seferleri iptal mi son dakika? 14 Ağustos Şehir Hatları iptal seferleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün İstanbul'da havanın rüzgarlı olması bekleniyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot ve vapur seferleri iptal edildi.

Vatandaşlar tarafından vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal sorularının cevapları araştırılıyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA 14 AĞUSTOS?

İstanbul Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün elverişsiz hava koşulları sebebiyle saat 10.35 Sarıyer-Anadolu Kavağı-Poyraz hattı seferi Poyraz iskelesine uğramayacak.

Saat 13.20'de gerçekleştirilecek olan Anadolu Kavağı-Poyraz seferi de iptal edildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ 14 AĞUSTOS?

Erdek ile Adalar hattına ulaşım sağlayan GESTAŞ AŞ.'den yapılan duyuruya göre bugün Narlı-Marmara hattında Narlı'dan 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 17.45 kalkışlı seferler iptal edildi.

Ayrıca Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan ise 14.30 kalkışlı seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.