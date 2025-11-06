Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Viktoria Plzen Fenerbahçe maç kadrosu! Viktoria Plzen Fenerbahçe muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. UEFA Avrupa Ligi kapsamında bugün saat 23.00'te başlayacak olan mücadelede sarı-lacivertlilerde 6 futbolcu forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Viktoria Plzen - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Viktoria Plzen Fenerbahçe maç kadrosu! Viktoria Plzen Fenerbahçe muhtemel ilk 11'leri belli oldu
06.11.2025
06.11.2025
saat ikonu 20:30

'nde temsilcimiz bugün 4. maçına Viktoria Plzen karşısında çıkacak. Çek Cumhuriyeti'nde oynanacak olan karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 6 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Viktoria Plzen karşısında 3 puanı alarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Viktoria Plzen Fenerbahçe maç kadrosu! Viktoria Plzen Fenerbahçe muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Viktoria Plzen ise bu sezon Avrupa Ligi'ne 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile başladı. 7 puan toplayan Çekya ekibi ligde 5. sırada yer alıyor.

Taraftarlar tarafından karşılaşmanın başlamasına saatler kala Viktoria Plzen - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

Viktoria Plzen Fenerbahçe maç kadrosu! Viktoria Plzen Fenerbahçe muhtemel ilk 11'leri belli oldu

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 6 futbolcu forma giyemeyecek. Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş statü gereği sarı-lacivertlilerin Viktoria Plzen kamp kadrosunda yer almadı.

Viktoria Plzen Fenerbahçe maç kadrosu! Viktoria Plzen Fenerbahçe muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ile İrfan Can Kahveci de müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin 21 kişilik Viktoria Plzen kamp kadrosu ise şöyle:

"Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran."

Viktoria Plzen'de ise Panos ve Kopic sakatlıkları nedeniyle, Doski ise cezalı olduğu için mücadelede yer almayacak.

Viktoria Plzen Fenerbahçe maç kadrosu! Viktoria Plzen Fenerbahçe muhtemel ilk 11'leri belli oldu

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca

#Futbol
#galatasaray
#uefa avrupa ligi
#Futbol Haberleri
#Fenerbahçe
#Viktoria Plzen
#Aktüel
