Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa Ligi maçının tarihi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan giderek artıyor. Avrupa Ligi'nin yeni sistemi kapsamında lig aşamasında her takım 8 maç yapıyor. Bu karşılaşmaların sonucunda 1-8 arası son 16 turuna doğrudan katılım sağlarken, 8-24 arası ise play-off oynuyor.

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin 4. hafta maçı gündem oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa maçı ne zaman, kimle olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN BİR SONRAKİ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, KİMLE?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası kapsamında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe'nin diğer kalan Avrupa Ligi maçları ise şöyle:

5. Hafta

27 Kasım 2025 Perşembe | Fenerbahçe - Ferençvaroş

6. Hafta

11 Aralık 2025 Perşembe | Brann - Fenerbahçe

7. Hafta

22 Ocak 2025 Perşembe | Fenerbahçe - Aston Villa

8. Hafta

29 Ocak 2025 Perşembe | FCSB - Fenerbahçe

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası kapsamında Çekya'da oynanacak olan Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak.

Mücadelenin henüz hangi kanalda yayınlanacağı duyurulmadı. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.