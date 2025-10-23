Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa Ligi maçının tarihi

Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa Ligi maçı ne zaman, kimle olduğu gündem geldi. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası kapsamında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa Ligi maçının tarihi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 18:42

'nde heyecan giderek artıyor. Avrupa Ligi'nin yeni sistemi kapsamında lig aşamasında her takım 8 maç yapıyor. Bu karşılaşmaların sonucunda 1-8 arası son 16 turuna doğrudan katılım sağlarken, 8-24 arası ise play-off oynuyor.

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz 'nin 4. hafta maçı gündem oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa maçı ne zaman, kimle olduğu merak ediliyor.

Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa Ligi maçının tarihi

FENERBAHÇE'NİN BİR SONRAKİ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, KİMLE?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası kapsamında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe'nin diğer kalan Avrupa Ligi maçları ise şöyle:

5. Hafta

  • 27 Kasım 2025 Perşembe | Fenerbahçe - Ferençvaroş

6. Hafta

  • 11 Aralık 2025 Perşembe | Brann - Fenerbahçe

7. Hafta

  • 22 Ocak 2025 Perşembe | Fenerbahçe - Aston Villa

8. Hafta

  • 29 Ocak 2025 Perşembe | FCSB - Fenerbahçe
Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa Ligi maçının tarihi

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası kapsamında Çekya'da oynanacak olan Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak.

Mücadelenin henüz hangi kanalda yayınlanacağı duyurulmadı. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#Fenerbahçe
#Viktoria Plzen
#Avrupa Ligi Maçları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.