Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa Ligi maçının tarihi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan giderek artıyor. Avrupa Ligi'nin yeni sistemi kapsamında lig aşamasında her takım 8 maç yapıyor. Bu karşılaşmaların sonucunda 1-8 arası son 16 turuna doğrudan katılım sağlarken, 8-24 arası ise play-off oynuyor.
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin 4. hafta maçı gündem oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin bir sonraki Avrupa maçı ne zaman, kimle olduğu merak ediliyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası kapsamında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe'nin diğer kalan Avrupa Ligi maçları ise şöyle:
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası kapsamında Çekya'da oynanacak olan Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak.
Mücadelenin henüz hangi kanalda yayınlanacağı duyurulmadı. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.