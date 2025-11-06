Viktoria Plzen Fenerbahçe maçını anlatacak spiker açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında bu akşam Viktoria Plzen deplasmanında sahaya çıkıyor. Avrupa arenasında üst üste üçüncü galibiyetini hedefleyen sarı-lacivertliler, Çekya temsilcisi karşısında puanını 9’a yükseltmek istiyor.

VİKTORİA PLZEN FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında oynanacak Viktoria Plzen - Fenerbahçe karşılaşması, bu akşam saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Çekya’da bulunan Mesta Stadı’nda oynanacak mücadelede düdüğü Hollandalı hakem Allard Lindhout çalacak. Lindhout’un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yaparken, karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında aldığı 3-1’lik yenilgiyle başlamıştı. Ardından sahasında Nice ve Stuttgart’ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa’daki çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu Plzen deplasmanından da galibiyetle dönmek isteyen Fenerbahçe, hem moral hem de puan açısından avantaj elde etmeyi planlıyor.

VİKTORİA PLZEN FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen deplasmanında oynayacağı maç, TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, bu karşılaşmayı deneyimli spiker Onur Şahin’in anlatımıyla takip edecek. Onur Şahin, enerjik anlatım tarzı ve tarafsız sunumuyla futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerden biri olarak görev alacak.

Yayın, saat 23.00’te başlayacak karşılaşmanın öncesinde kısa bir maç önü programıyla ekrana gelecek. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki bu önemli mücadelesi, hem TRT ekranlarından hem de dijital platform Tabii üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.

VİKTORİA PLZEN FENERBAHÇE SPİKERİ ONUR ŞAHİN KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Onur Şahin, spor basınında uzun yıllardır görev yapan deneyimli bir spikerdir. Mesleki kariyerine stajyer olarak başlayan Şahin, ilk profesyonel adımlarını Show TV Spor Servisi’nde attı. Daha sonra Lig TV’ye (beIN Sports) transfer olan spiker, burada 2010 yılında 35’in üzerinde maç anlatarak futbolseverlerin dikkatini çekti. Anadolu deplasmanlarında sıkça görev alan Onur Şahin, sesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

2018 yılının Aralık ayında TRT Spor’a geçen Onur Şahin, halen burada görev yapmaktadır. Süper Lig, Avrupa kupaları ve milli maçlarda spikerlik yapan Şahin, enerjik ve tarafsız anlatımıyla tanınmaktadır. Onur Şahin’in hangi takımı tuttuğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır.