Virtus Bologna Anadolu Efes maç sonucu! Üst üste 3. yenilgi

Basketbol Avrupa Ligi’nin (EuroLeague) 10. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu İtalya takımı Virtus Bologna’ya 99-89 mağlup oldu.

Paladozza Arena’da oynanan mücadelenin ilk periyodu İtalyan ekibinin 28-24 üstünlüğüyle sona erdi.

Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte bulduğu isabetlerle farkı zaman zaman 1’e kadar düşüren Anadolu Efes, oyunun kontrolünü rakibine kaptırarak devreye 48-45 geride girdi.

İkinci yarıdaki geri dönme çabası sonuç vermeyen Anadolu Efes, üçüncü çeyreğini 76-73 geride bitirdiği maçı 99-89 kaybetti.

Shane Larkin 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Virtus Bologna’da Carsen Edwards 21 sayıyla takımının en çok puan üreten oyuncusu oldu.

Bu neticeyle Anadolu Efes turnuvada 7. yenilgisini alırken, Virtus Bologna ise 5. galibiyetine ulaştı.