TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Volkan Büyükhanlı kimdir? Volkan Büyükhanlı olayı nedir neden gündem oldu?

Volkan Büyükhanlı, Lara Kamhi'nin iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar yapılıyor.

Volkan Büyükhanlı kimdir? Volkan Büyükhanlı olayı nedir neden gündem oldu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
18:02
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
18:02

Volkan Büyükhanlı, son günlerde adından sıkça söz ettiriyor.

Özellikle sanatçı Lara Kamhi'nin sosyal medyada paylaştığı iddialar, Büyükhanlı'nın kim olduğu ve neler yaptığı sorularını beraberinde getirdi.

Volkan Büyükhanlı kimdir? Volkan Büyükhanlı olayı nedir neden gündem oldu?

VOLKAN BÜYÜKHANLI KİMDİR?

Volkan Büyükhanlı, Ankara doğumlu olup TED Ankara Koleji ve Bilkent Üniversitesi Bölümü mezunudur.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra iş dünyasına atılan Büyükhanlı, turizm ve sektörlerinde önemli çalışmalara imza atmıştır.

Büyükhanlı, aile şirketi olan Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şirket, özellikle Bodrum'daki lüks otel yatırımlarıyla tanınıyor.

Volkan Büyükhanlı, 2008 yılında Sanem Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

Volkan Büyükhanlı kimdir? Volkan Büyükhanlı olayı nedir neden gündem oldu?

VOLKAN BÜYÜKHANLI, LARA KAMHİ OLAYI NE?

Sanatçı Lara Kamhi'nin 19 yıl önce yaşadığı olayını sosyal medyada paylaşması, Volkan Büyükhanlı'nın adının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

İddiaların ardından Volkan Büyükhanlı hakkında yapılan araştırmalar artmış, insanlar Büyükhanlı'nın kim olduğunu ve neler yaptığını merak etmeye başlamıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Volkan Büyükhanlı ne iş yapıyor?
Volkan Büyükhanlı, Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket, özellikle Bodrum'daki lüks otel yatırımlarıyla tanınıyor.
ETİKETLER
#şiddet
#turizm
#inşaat
#iş insanı
#Volkan Büyükhanlı
#Lara Kamhi
#Aktüel
