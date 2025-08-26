Volkan Büyükhanlı kimdir? Volkan Büyükhanlı olayı nedir neden gündem oldu?

İş insanı Volkan Büyükhanlı, son günlerde adından sıkça söz ettiriyor.

Özellikle sanatçı Lara Kamhi'nin sosyal medyada paylaştığı iddialar, Büyükhanlı'nın kim olduğu ve neler yaptığı sorularını beraberinde getirdi.

VOLKAN BÜYÜKHANLI KİMDİR?

Volkan Büyükhanlı, Ankara doğumlu olup TED Ankara Koleji ve Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümü mezunudur.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra iş dünyasına atılan Büyükhanlı, turizm ve inşaat sektörlerinde önemli çalışmalara imza atmıştır.

Büyükhanlı, aile şirketi olan Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şirket, özellikle Bodrum'daki lüks otel yatırımlarıyla tanınıyor.

Volkan Büyükhanlı, 2008 yılında Sanem Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

VOLKAN BÜYÜKHANLI, LARA KAMHİ OLAYI NE?

Sanatçı Lara Kamhi'nin 19 yıl önce yaşadığı şiddet olayını sosyal medyada paylaşması, Volkan Büyükhanlı'nın adının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

İddiaların ardından Volkan Büyükhanlı hakkında yapılan araştırmalar artmış, insanlar Büyükhanlı'nın kim olduğunu ve neler yaptığını merak etmeye başlamıştır.